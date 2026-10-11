Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, Marco Asensio, İrfan Can Kahveci ve Oğuz Aydın'ın golleriyle kazandığı karşılaşmanın ardından puanını 13'e yükseltti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Mücadelenin ardından Tivibu Spor'da değerlendirmelerde bulunan Tümer Metin, Fenerbahçe'nin performansını yorumlarken Aston Villa karşılaşması için dikkat çeken bir tahminde bulundu.
"MUHTEMELEN OĞUZ'LA BAŞLAYACAK"
Teknik direktör İsmail Kartal'ın oyuncu tercihlerini değerlendiren Tümer Metin, Aston Villa karşılaşmasında Oğuz Aydın'ın ilk 11'de görev alabileceğini söyledi.
Metin, "Bundan önce üzerine tartıştığımız oyuncular vardı. Acaba Oğuz tercihi doğru olabilir mi? Bence de bir planın parçası. Muhtemelen çarşamba günü Oğuz'la başlayacaktır." ifadelerini kullandı.
Kerem Aktürkoğlu ve Oğuz Aydın arasındaki forma rekabetine de değinen deneyimli yorumcu, "Belki Kerem'i oyunda tutarak Oğuz Aydın'a daha az süre vermiş olmasına rağmen çarşamba günü başlayacağının sinyali olabilir." dedi.
"FENERBAHÇE'Yİ DERLİ TOPLU BULDUM"
Fenerbahçe'nin Rizespor deplasmanındaki oyununu beğendiğini belirten Tümer Metin, İsmail Kartal'ın yoğun maç takvimine yönelik bir plan hazırladığını düşündüğünü ifade etti.
Metin, "Çok ekonomik buldum Fenerbahçe'yi. Sanıyorum İsmail hoca 3 maçlık bir plan yapmış ki teknik adamlar bunu yaparlar. Derli toplu buldum." sözleriyle değerlendirmesine başladı.
Sarı-lacivertlilerin savunma ve orta saha uyumuna dikkat çeken Metin, şu ifadeleri kullandı:
"Guendouzi-Kante defansın önünde. Kante-Skriniar, Ake-Guendouzi uyumu. Birbirlerinin kademelerine girmeleri. Rakibi oraya sokmamaları. Sanki bir şeylerin inşa edilmiş ve yerine oturmuş görüntüsündeydi."
ASENSIO İÇİN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER
Sakatlığının ardından ilk 11'e dönerek gol atan Marco Asensio'nun performansına da değinen Tümer Metin, İspanyol futbolcunun henüz tam hazır olmadığını belirtti.
Metin, "Asensio'nun golü bulmuş olması onu da bir tık yukarıya taşıyacaktır. Hala tam hazır değil oyunda kaldığı süre için söylüyorum. Ama bu tip oyuncular sahada kalarak, süre alarak form tutarlar. Bir tık yukarıya taşıyacağı kanaatindeyim. Gol de yardımcı olur buna." dedi.
"EDERSON ÜZERİNE DÜŞENİ YAPTI"
Fenerbahçe kalecisi Ederson'un performansını da değerlendiren Tümer Metin, Brezilyalı kalecinin takımına önemli katkı sağladığını söyledi.
Deneyimli yorumcu, "Hep söylerim, bu ligde şampiyon olacaksan golcün 20'li çift haneleri bulacak, kaleciniz de istisnasız size 5 maç kazandıracak. Bugün bu maçı Ederson kazandırdı diyeceğim 5 maç alacak." ifadelerini kullandı.
Ederson'un sezon başından bu yana iyi bir performans ortaya koyduğunu belirten Metin, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ama bugün üzerine düşeni yaptı. Sezon başında beri iyi oynadığını belirtelim. Muhtemelen Aziz başkan dokunmuş. Ederson'un o güveni aldığını düşünüyorum çünkü işlerin koptuğu noktaya gelmişti."
"MUHTEMELEN OĞUZ'LA BAŞLAYACAK"
Teknik direktör İsmail Kartal'ın oyuncu tercihlerini değerlendiren Tümer Metin, Aston Villa karşılaşmasında Oğuz Aydın'ın ilk 11'de görev alabileceğini söyledi.
Metin, "Bundan önce üzerine tartıştığımız oyuncular vardı. Acaba Oğuz tercihi doğru olabilir mi? Bence de bir planın parçası. Muhtemelen çarşamba günü Oğuz'la başlayacaktır." ifadelerini kullandı.
Kerem Aktürkoğlu ve Oğuz Aydın arasındaki forma rekabetine de değinen deneyimli yorumcu, "Belki Kerem'i oyunda tutarak Oğuz Aydın'a daha az süre vermiş olmasına rağmen çarşamba günü başlayacağının sinyali olabilir." dedi.
"FENERBAHÇE'Yİ DERLİ TOPLU BULDUM"
Fenerbahçe'nin Rizespor deplasmanındaki oyununu beğendiğini belirten Tümer Metin, İsmail Kartal'ın yoğun maç takvimine yönelik bir plan hazırladığını düşündüğünü ifade etti.
Metin, "Çok ekonomik buldum Fenerbahçe'yi. Sanıyorum İsmail hoca 3 maçlık bir plan yapmış ki teknik adamlar bunu yaparlar. Derli toplu buldum." sözleriyle değerlendirmesine başladı.
Sarı-lacivertlilerin savunma ve orta saha uyumuna dikkat çeken Metin, şu ifadeleri kullandı:
"Guendouzi-Kante defansın önünde. Kante-Skriniar, Ake-Guendouzi uyumu. Birbirlerinin kademelerine girmeleri. Rakibi oraya sokmamaları. Sanki bir şeylerin inşa edilmiş ve yerine oturmuş görüntüsündeydi."
ASENSIO İÇİN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER
Sakatlığının ardından ilk 11'e dönerek gol atan Marco Asensio'nun performansına da değinen Tümer Metin, İspanyol futbolcunun henüz tam hazır olmadığını belirtti.
Metin, "Asensio'nun golü bulmuş olması onu da bir tık yukarıya taşıyacaktır. Hala tam hazır değil oyunda kaldığı süre için söylüyorum. Ama bu tip oyuncular sahada kalarak, süre alarak form tutarlar. Bir tık yukarıya taşıyacağı kanaatindeyim. Gol de yardımcı olur buna." dedi.
"EDERSON ÜZERİNE DÜŞENİ YAPTI"
Fenerbahçe kalecisi Ederson'un performansını da değerlendiren Tümer Metin, Brezilyalı kalecinin takımına önemli katkı sağladığını söyledi.
Deneyimli yorumcu, "Hep söylerim, bu ligde şampiyon olacaksan golcün 20'li çift haneleri bulacak, kaleciniz de istisnasız size 5 maç kazandıracak. Bugün bu maçı Ederson kazandırdı diyeceğim 5 maç alacak." ifadelerini kullandı.
Ederson'un sezon başından bu yana iyi bir performans ortaya koyduğunu belirten Metin, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ama bugün üzerine düşeni yaptı. Sezon başında beri iyi oynadığını belirtelim. Muhtemelen Aziz başkan dokunmuş. Ederson'un o güveni aldığını düşünüyorum çünkü işlerin koptuğu noktaya gelmişti."