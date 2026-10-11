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Fenerbahçe'de Asensio golle döndü: "Daha iyi olacağım"

Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio, sakatlığının ardından ilk kez 11'de başladığı Çaykur Rizespor karşılaşmasında gol sevinci yaşadı. Bu sezon 8 maçta 3 gole katkı sağlayan 30 yaşındaki futbolcu, karşılaşmanın ardından daha iyi bir seviyeye geleceğini söyledi.

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calendar 11 Ekim 2026 11:39
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de Asensio golle döndü: 'Daha iyi olacağım'
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Fenerbahçe'nin İspanyol futbolcusu Marco Asensio, sakatlığının ardından ilk 11'e golle döndü. Sarı-lacivertlilerin Çaykur Rizespor'u deplasmanda 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada forma giyen tecrübeli oyuncu, takımının ilk golünü kaydetti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Süper Lig'de 22 Ağustos'ta oynanan Konyaspor karşılaşmasında sakatlanan Asensio, uzun bir aranın ardından ilk kez bir mücadeleye ilk 11'de başladı.

12. DAKİKADA GOLÜNÜ ATTI

Çaykur Rizespor karşısında 12. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun asistinde topu ağlara gönderen Marco Asensio, sahalara golle dönüş yaptı.

30 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'deki son golünü Fenerbahçe'nin Konyaspor'u 4-2 mağlup ettiği karşılaşmada kaydetmişti.

İspanyol yıldız, Rizespor mücadelesinin 59. dakikasında yerini İrfan Can Kahveci'ye bıraktı.

8 MAÇTA 3 GOLE KATKI

Marco Asensio, bu sezon Süper Lig'deki ikinci golünü Çaykur Rizespor karşısında kaydetti. UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde Sturm Graz karşısında da 1 asist yapan İspanyol futbolcu, süre aldığı 8 karşılaşmada toplam 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

Asensio, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'u deplasmanda 5-2 mağlup ettiği karşılaşmada ise 2 gol ve 1 asistle oynamıştı.

"YAVAŞ YAVAŞ DAHA İYİ OLACAĞIM"

Çaykur Rizespor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulunan Marco Asensio, attığı golden dolayı mutlu olduğunu belirtti.

İspanyol yıldız, şu ifadeleri kullandı:

"Geçen sezon da burada bir gol atmıştım. İyi bir şekilde çalıştık. Çok önemli ve zor bir maçtı. Atmış olduğum golden dolayı mutluyum. Bu şekilde devam etmemiz gerekiyor. Önümüzde zorlu maçlar var. Maç maç ritim kazanacağım. Yavaş yavaş daha iyi bir noktaya geleceğim."

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