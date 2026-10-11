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Beşiktaş için milli ara sonrası tehlike!

Kocaeli'yi konuk edecek Beşiktaş, son 5 sezondaki milli ara dönüşlerinde oynadığı 18 lig maçının 5'ini kazanabildi. 7 beraberlik alıp 6 yenilgi yaşadı. 24 gol atıp kalesinde ise 25 gol gördü.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 11 Ekim 2026 12:22
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Beşiktaş için milli ara sonrası tehlike!
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Süper Lig'in 7. haftasında bugün Kocaelispor'u konuk edecek Beşiktaş'ın milli ara dönüşünde oynadığı maçlardaki görüntü dikkat çekiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Son 5 sezona bakıldığında 18 maça çıkan siyah-beyazlılar sadece 5 galibiyet alabildi.

Kartal bu süreçte 7 beraberlik alırken, 6 kez de sahadan puansız ayrıldı.

Geçen sezon Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olan siyah-beyazlılar, 2024-25'te de Göztepe'ye 4-2 yenilmişti.

2023-24'te Trabzon'a 3-0, Galatasaray'a da 2-1 yenilen Beşiktaş, 2021-22 sezonunda da Başakşehir'e 3-2, Alanya'ya da 2-0 mağlup olmuştu.

Kartal 2024-25'te Konya'yı 2-0, Galatasaray'ı ise 2-1 yenerken, 2023-24'te ise Samsun'u 2-1 mağlup etti.

2022-23'te Fenerbahçe'yi 4-2 yenen Kartal, 2021-22'de de Malatya'yı 3-0 yendi.

Bu süreçte fileleri 24 kez havalandıran Beşiktaş kalesinde ise 25 gol gördü. 

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