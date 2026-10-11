Beşiktaş için milli ara sonrası tehlike!

Süper Lig'in 7. haftasında bugün Kocaelispor'u konuk edecek Beşiktaş'ın milli ara dönüşünde oynadığı maçlardaki görüntü dikkat çekiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Son 5 sezona bakıldığında 18 maça çıkan siyah-beyazlılar sadece 5 galibiyet alabildi.
Kartal bu süreçte 7 beraberlik alırken, 6 kez de sahadan puansız ayrıldı.
Geçen sezon Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olan siyah-beyazlılar, 2024-25'te de Göztepe'ye 4-2 yenilmişti.
2023-24'te Trabzon'a 3-0, Galatasaray'a da 2-1 yenilen Beşiktaş, 2021-22 sezonunda da Başakşehir'e 3-2, Alanya'ya da 2-0 mağlup olmuştu.
Kartal 2024-25'te Konya'yı 2-0, Galatasaray'ı ise 2-1 yenerken, 2023-24'te ise Samsun'u 2-1 mağlup etti.
2022-23'te Fenerbahçe'yi 4-2 yenen Kartal, 2021-22'de de Malatya'yı 3-0 yendi.
Bu süreçte fileleri 24 kez havalandıran Beşiktaş kalesinde ise 25 gol gördü.
Kartal bu süreçte 7 beraberlik alırken, 6 kez de sahadan puansız ayrıldı.
Geçen sezon Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olan siyah-beyazlılar, 2024-25'te de Göztepe'ye 4-2 yenilmişti.
2023-24'te Trabzon'a 3-0, Galatasaray'a da 2-1 yenilen Beşiktaş, 2021-22 sezonunda da Başakşehir'e 3-2, Alanya'ya da 2-0 mağlup olmuştu.
Kartal 2024-25'te Konya'yı 2-0, Galatasaray'ı ise 2-1 yenerken, 2023-24'te ise Samsun'u 2-1 mağlup etti.
2022-23'te Fenerbahçe'yi 4-2 yenen Kartal, 2021-22'de de Malatya'yı 3-0 yendi.
Bu süreçte fileleri 24 kez havalandıran Beşiktaş kalesinde ise 25 gol gördü.