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Serie A'da 53 maçlık seri sona erdi!

İtalya Serie A'nın 6. haftasında Roma, deplasmanda Como ile 0-0 berabere kaldı. Donyell Malen'in kırmızı kart gördüğü mücadele, bu sezon ligde golsüz tamamlanan ilk karşılaşma oldu. Böylece Serie A'da 53 maçlık gol serisi sona erdi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 11 Ekim 2026 15:37 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2026 15:58
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Serie A'da 53 maçlık seri sona erdi!
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İtalya Serie A'nın 6. haftasında Roma, deplasmanda Como'ya konuk oldu. Mücadele, başladığı gibi 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Roma, ikinci yarının başlarında 10 kişi kalmasına rağmen karşılaşmadan 1 puanla ayrıldı.

MALEN KIRMIZI KART GÖRDÜ

Roma'da Donyell Malen, mücadelenin 53. dakikasında kayarak yaptığı müdahalede rakibini düşürdü.

Hakem, pozisyonun ardından Hollandalı futbolcuya doğrudan kırmızı kart gösterdi.

Kalan dakikalarda iki takım da gol bulamayınca karşılaşma 0-0 tamamlandı.

53 MAÇLIK SERİ SONA ERDİ!

Como ile Roma arasındaki mücadele, Serie A'da bu sezon golsüz tamamlanan ilk karşılaşma olarak kayıtlara geçti.

İtalya Serie A'da sezonun ilk 53 maçının tamamında en az bir gol atılırken Como-Roma karşılaşmasıyla birlikte bu seri sona erdi.

ROMA 14 PUANA YÜKSELDİ

Bu sonuçla Roma, puanını 14'e yükselterek 3. sırada yer aldı.

Como ise 11 puanla 6. sırada kaldı.

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