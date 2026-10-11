Beşiktaş'ın ara transfer dönemi için gündeminde bulunan Joe Willock konusunda Newcastle United cephesinden dikkat çeken açıklamalar geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı'nın ocak ayında transfer etmek istediklerini belirttiği İngiliz futbolcunun geleceği hakkında Newcastle United Teknik Direktörü Matthias Jaissle konuştu.
NEWCASTLE'DAN BEŞİKTAŞ'A YANIT
İngiliz basınından The Shields Gazette'nin haberine göre Matthias Jaissle, Serdal Adalı'nın Joe Willock transferiyle ilgili açıklamalarının sorulması üzerine şu ifadeleri kullandı:
"Bunu her gün duyuyorum! Sanırım o da her gün bundan bahsediyor. O bizim oyuncumuz. Ondan gerçekten memnunuz ve bence bunu sahada da görüyorsunuz. O, en üst düzey oyunculardan biri. İnanılmaz bir performans sergileyebilir ve ben onda daha da büyük bir potansiyel görüyorum, bu yüzden burada olduğu için çok mutluyuz."
"ENDİŞELENECEK BİR ŞEY YOK"
Alman teknik adam, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Joe Willock'un Newcastle United'da kalma ihtimaline ilişkin soruyu da yanıtladı.
Jaissle, "Evet, bunu kesinlikle hayal edebilirsiniz. Ondan ne kadar övgüyle bahsettiğimi de anlayabilirsiniz. Yani bizim açımızdan endişelenecek bir şey yok." ifadelerini kullandı.
SERDAL ADALI: "OCAKTA İMZA ATTIRABİLİRİZ"
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada teknik direktör Vincenzo Italiano'nun Joe Willock'u kadroda görmek istediğini belirtmişti.
İngiliz futbolcunun transferi için yoğun çaba harcadıklarını anlatan Adalı, şunları söylemişti:
"Hocamız Willock'u istedi. Kimse bilmiyor ama Willock'un sülalesini aldım İstanbul'a getirdim. Ev seçtiler, en az 10 defa Italiano ve Önder hocayla görüntülü görüştüler. Ayrıca iki defa oyuncunun yanına gidildi. Kontratı sezon sonu bitiyor. Devre arası imza atabilir. 20 milyon pound istemişlerdi. Ocakta imza atabiliriz, atacağım da yani. Hocanın isteyip de eksik kalan futbolcu Joe Willock oldu. Hakikaten de ihtiyacımız var orada."
7 MAÇTA 3 GOL ATTI
Newcastle United forması giyen 27 yaşındaki Joe Willock, bu sezon 7 karşılaşmada görev aldı.
Toplam 442 dakika sahada kalan İngiliz orta saha oyuncusu, 3 kez fileleri havalandırdı.
NEWCASTLE'DAN BEŞİKTAŞ'A YANIT
İngiliz basınından The Shields Gazette'nin haberine göre Matthias Jaissle, Serdal Adalı'nın Joe Willock transferiyle ilgili açıklamalarının sorulması üzerine şu ifadeleri kullandı:
"Bunu her gün duyuyorum! Sanırım o da her gün bundan bahsediyor. O bizim oyuncumuz. Ondan gerçekten memnunuz ve bence bunu sahada da görüyorsunuz. O, en üst düzey oyunculardan biri. İnanılmaz bir performans sergileyebilir ve ben onda daha da büyük bir potansiyel görüyorum, bu yüzden burada olduğu için çok mutluyuz."
"ENDİŞELENECEK BİR ŞEY YOK"
Alman teknik adam, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Joe Willock'un Newcastle United'da kalma ihtimaline ilişkin soruyu da yanıtladı.
Jaissle, "Evet, bunu kesinlikle hayal edebilirsiniz. Ondan ne kadar övgüyle bahsettiğimi de anlayabilirsiniz. Yani bizim açımızdan endişelenecek bir şey yok." ifadelerini kullandı.
SERDAL ADALI: "OCAKTA İMZA ATTIRABİLİRİZ"
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada teknik direktör Vincenzo Italiano'nun Joe Willock'u kadroda görmek istediğini belirtmişti.
İngiliz futbolcunun transferi için yoğun çaba harcadıklarını anlatan Adalı, şunları söylemişti:
"Hocamız Willock'u istedi. Kimse bilmiyor ama Willock'un sülalesini aldım İstanbul'a getirdim. Ev seçtiler, en az 10 defa Italiano ve Önder hocayla görüntülü görüştüler. Ayrıca iki defa oyuncunun yanına gidildi. Kontratı sezon sonu bitiyor. Devre arası imza atabilir. 20 milyon pound istemişlerdi. Ocakta imza atabiliriz, atacağım da yani. Hocanın isteyip de eksik kalan futbolcu Joe Willock oldu. Hakikaten de ihtiyacımız var orada."
7 MAÇTA 3 GOL ATTI
Newcastle United forması giyen 27 yaşındaki Joe Willock, bu sezon 7 karşılaşmada görev aldı.
Toplam 442 dakika sahada kalan İngiliz orta saha oyuncusu, 3 kez fileleri havalandırdı.