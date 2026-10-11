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Lionel Messi, 1000 gole bir adım daha yaklaştı

Arjantin Mili Takımı kariyerini sonlandıran 39 yaşındaki Lionel Messi, Inter Miami'nin DC United'ı yendiği maçta 1000 gol barajına bir adım daha yaklaştı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 11 Ekim 2026 15:11
Fotoğraf: Imago
Lionel Messi, 1000 gole bir adım daha yaklaştı
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Arjantin Milli Takımı'na veda eden Lionel Messi, Inter Miami formasıyla gollerine devam ediyor. ABD temsilcisinin DC United ile oynadığı karşılaşmada iki kez fileleri havalandıran 39 yaşındaki yıldız, kariyerindeki resmi gol sayısını 913'e yükseltti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Arjantin Milli Takımı ile 21 yılı aşkın süren kariyerini noktalayan Lionel Messi, kulüp kariyerine odaklandı. Milli formayla son maçına 6 Ekim'de Benin karşısında çıkan ve bu mücadelede penaltıdan gol atan Messi, milli takım kariyerini 108 golle tamamladı.

INTER MIAMI'DE GOLLERİNE DEVAM EDİYOR

Milli takıma veda ettikten sonra Inter Miami'ye dönen Messi, DC United karşısında da iki kez fileleri havalandırdı. Arjantinli yıldız, bu golle profesyonel kariyerindeki resmi gol sayısını 913'e çıkardı.

Kulüp kariyerinde Barcelona'da 669, Paris Saint-Germain'de 32 ve Inter Miami'de 104 gol kaydeden Messi, milli takımda attığı 108 golle birlikte toplamda 913 gole ulaştı.

HEDEF 1000 GOL

Kariyerinde sayısız başarıya imza atan Lionel Messi'nin önündeki önemli hedeflerden biri de 1000 resmi gol barajını aşmak. Deneyimli futbolcunun bu tarihi kilometre taşına ulaşabilmesi için 87 gol daha atması gerekiyor.

Inter Miami ile 2028 sezonunun sonuna kadar sözleşmesi bulunan Messi, ABD ekibinde gollerini sürdürerek futbol tarihinin en özel bireysel başarılarından birine imza atmayı hedefliyor.

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