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Noa Lang: "Geçen yıl zordu"

Napoli forması giyen Noa Lang, bu sezon performansının teknik direktör Massimiliano Allegri ile yükseldiğini söyledi. Hollandalı kanat oyuncusu, Napoli'de Antonio Conte ile kendisi için zor bir dönem geçirdiğini söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 11 Ekim 2026 17:14
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Noa Lang: 'Geçen yıl zordu'
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Napoli forması giyen Noa Lang, ligde Frosinone'yi 3-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Frosinone maçında ağları havalandıran Lang, bu sezon yükselen performansını teknik direktör Massimiliano Allegri'ye bağladı.

Napoli'de geçen sezon Antonio Conte ile kendisi için zor bir dönem yaşadığını söyleyen Noa Lang, "Geçen yıla kıyasla en büyük fark, Allegri'nin benimle gerçekten konuşması ve neyi daha iyi yapabileceğimi söylemesi. Geçen yıl benim için zordu ama şimdi kendime güveniyorum." dedi.

Napoli'de geçen sezon Conte ile sorun yaşayan 27 yaşındaki Noa Lang, devre arası transfer döneminde Galatasaray'a kiralanmıştı. Sezonun sona ermesiyle birlikte Napoli'ye geri dönen Lang, bu sezon İtalyan ekibinde 5 maçta 1 kez ağları havalandırdı.

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