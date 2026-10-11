Noa Lang: 'Geçen yıl zordu'

Napoli forması giyen Noa Lang, ligde Frosinone'yi 3-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Frosinone maçında ağları havalandıran Lang, bu sezon yükselen performansını teknik direktör Massimiliano Allegri'ye bağladı.
Napoli'de geçen sezon Antonio Conte ile kendisi için zor bir dönem yaşadığını söyleyen Noa Lang, "Geçen yıla kıyasla en büyük fark, Allegri'nin benimle gerçekten konuşması ve neyi daha iyi yapabileceğimi söylemesi. Geçen yıl benim için zordu ama şimdi kendime güveniyorum." dedi.
Napoli'de geçen sezon Conte ile sorun yaşayan 27 yaşındaki Noa Lang, devre arası transfer döneminde Galatasaray'a kiralanmıştı. Sezonun sona ermesiyle birlikte Napoli'ye geri dönen Lang, bu sezon İtalyan ekibinde 5 maçta 1 kez ağları havalandırdı.
Napoli'de geçen sezon Antonio Conte ile kendisi için zor bir dönem yaşadığını söyleyen Noa Lang, "Geçen yıla kıyasla en büyük fark, Allegri'nin benimle gerçekten konuşması ve neyi daha iyi yapabileceğimi söylemesi. Geçen yıl benim için zordu ama şimdi kendime güveniyorum." dedi.
Napoli'de geçen sezon Conte ile sorun yaşayan 27 yaşındaki Noa Lang, devre arası transfer döneminde Galatasaray'a kiralanmıştı. Sezonun sona ermesiyle birlikte Napoli'ye geri dönen Lang, bu sezon İtalyan ekibinde 5 maçta 1 kez ağları havalandırdı.