Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri Marco Asensio, İrfan Can Kahveci ve Oğuz Aydın kaydetti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Karşılaşmanın ardından TRT Spor'da açıklamalarda bulunan İlker Yağcıoğlu, Fenerbahçe'nin performansını değerlendirdi. Yağcıoğlu, bazı futbolcuları överken Kerem Aktürkoğlu'nun ilk 11'deki tercih edilme nedenini sorguladı.
"KEREM'İN NEDEN OYNADIĞINI ANLAMIYORUM"
Kerem Aktürkoğlu'nun performansını eleştiren İlker Yağcıoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Eksikler var mıydı? Vardı. Kerem. Çabasına bir şey demiyorum ama gereksiz yerlerde zorluyor. Bir telaş içinde oynuyor ve çok fazla top kaybediyor. Kaybettiğin her top sana atak olarak geri dönüyor. Bir yerden sonra arkadaşların da tercih etmez seni. Oğuz-Kerem tercihini anlamıyorum. Kerem'in neden oynadığını hakikaten anlamıyorum. Oğuz, Kerem'in çok önünde. Hoca, 'Değişerek oynatıcam' diyebilir. Belki Aston Villa maçında Oğuz'u göreceğiz. Ona da bir şey diyemezsin. Rotasyon lazım. Bu anlamda öyle bir şey yaptıysa onu göreceğiz"
"KANTE İKİ KİŞİLİK OYNUYOR"
Fenerbahçe'de özellikle N'Golo Kante'nin performansından etkilendiğini belirten Yağcıoğlu, Fransız futbolcuya övgülerde bulundu.
Yağcıoğlu, "1-2 oyuncuyu çok ön plana çıkartırım ki 1 numarası Kante. İnanılmaz bir maç oynadı. Helal olsun ne diyeyim. İlk geldiğinde performansı falan sorgulandı ama adam her yerde. Yaş anlamında da ders olarak alsınlar. Müthiş bir dayanıklılığı var. Savunma tarafını kusursuz yapıyor. Topu kazanıyor, hücuma destek veriyor. Asist olacak paslar var." dedi.
Kante'nin orta sahadaki katkısına dikkat çeken Yağcıoğlu, "Fenerbahçe'de her maç bir kişi fazla oynatacak duruma geliyor. İki kişilik oynuyor. Savunmada bir Kante var, hücumda bir Kante var. Guendouzi'yle birlikte iyi mücadele ediyorlar orta sahada." ifadelerini kullandı.
VEDAT MURIQI'YE ÖVGÜ
Vedat Muriqi'nin performansını da değerlendiren İlker Yağcıoğlu, Kosovalı golcünün özellikle sırtı dönük oyununu geliştirdiğini belirtti.
Yağcıoğlu, "Vedat'ın bu oyunu İsmail hoca için çok değerli. Değerini artırarak devam ediyor." sözleriyle tecrübeli futbolcunun takıma katkısını vurguladı.
"KANTE, GUENDOUZI VE ASENSIO'YU İZLEYECEĞİZ"
Marco Asensio'nun performansına da değinen Yağcıoğlu, İspanyol futbolcunun Kanté ve Guendouzi ile oluşturacağı orta saha üçlüsüne dikkat çekti.
"Asensio geldi. Hiç konuşmaya gerek yok. Topla buluştuğu ilk pozisyonda golü attı gitti. Kuvvetlenecek devam edecek. Kante, Guendouzi ve önlerinde Asensio'yu izleyeceğiz. Bu böyle biline. Doğru bir üçlü olacak. Üçünün de fizik olarak iyi olması Fenerbahçe'ye güç katar."
Savunma hattındaki Nathan Ake ve Milan Skriniar'ın performansından da memnun olduğunu belirten Yağcıoğlu, iki futbolcunun savunmada ve oyun kurulumunda başarılı olduğunu söyledi.
"FENERBAHÇE'NİN 3 PUAN ALMASINI BAŞARILI BULUYORUM"
Sarı-lacivertlilerin önündeki yoğun maç takvimine de dikkat çeken İlker Yağcıoğlu, bu dönemde alınacak sonuçların önemine vurgu yaptı.
Deneyimli yorumcu, "Büyükler iyi başladı milli takım dönüşünde. Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor üçer golle kazandılar. Şimdi öyle bir fikstür bekliyor ki bu takımları, açıkçası oyuna bakılacak bir yön yok." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'nin 14 Ekim-4 Kasım tarihleri arasında 3 Şampiyonlar Ligi ve 3 lig maçına çıkacağını hatırlatan Yağcıoğlu, değerlendirmesini şu sözlerle tamamladı:
"İşin oyun kısmını biraz göz ardı edebileceğin ve sonuca odaklanacağımız haftalar bunlar. Fenerbahçe'nin üzerine düşeni yapıp 3 puanı almasını son derece başarılı buluyorum."
"KEREM'İN NEDEN OYNADIĞINI ANLAMIYORUM"
Kerem Aktürkoğlu'nun performansını eleştiren İlker Yağcıoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Eksikler var mıydı? Vardı. Kerem. Çabasına bir şey demiyorum ama gereksiz yerlerde zorluyor. Bir telaş içinde oynuyor ve çok fazla top kaybediyor. Kaybettiğin her top sana atak olarak geri dönüyor. Bir yerden sonra arkadaşların da tercih etmez seni. Oğuz-Kerem tercihini anlamıyorum. Kerem'in neden oynadığını hakikaten anlamıyorum. Oğuz, Kerem'in çok önünde. Hoca, 'Değişerek oynatıcam' diyebilir. Belki Aston Villa maçında Oğuz'u göreceğiz. Ona da bir şey diyemezsin. Rotasyon lazım. Bu anlamda öyle bir şey yaptıysa onu göreceğiz"
"KANTE İKİ KİŞİLİK OYNUYOR"
Fenerbahçe'de özellikle N'Golo Kante'nin performansından etkilendiğini belirten Yağcıoğlu, Fransız futbolcuya övgülerde bulundu.
Yağcıoğlu, "1-2 oyuncuyu çok ön plana çıkartırım ki 1 numarası Kante. İnanılmaz bir maç oynadı. Helal olsun ne diyeyim. İlk geldiğinde performansı falan sorgulandı ama adam her yerde. Yaş anlamında da ders olarak alsınlar. Müthiş bir dayanıklılığı var. Savunma tarafını kusursuz yapıyor. Topu kazanıyor, hücuma destek veriyor. Asist olacak paslar var." dedi.
Kante'nin orta sahadaki katkısına dikkat çeken Yağcıoğlu, "Fenerbahçe'de her maç bir kişi fazla oynatacak duruma geliyor. İki kişilik oynuyor. Savunmada bir Kante var, hücumda bir Kante var. Guendouzi'yle birlikte iyi mücadele ediyorlar orta sahada." ifadelerini kullandı.
VEDAT MURIQI'YE ÖVGÜ
Vedat Muriqi'nin performansını da değerlendiren İlker Yağcıoğlu, Kosovalı golcünün özellikle sırtı dönük oyununu geliştirdiğini belirtti.
Yağcıoğlu, "Vedat'ın bu oyunu İsmail hoca için çok değerli. Değerini artırarak devam ediyor." sözleriyle tecrübeli futbolcunun takıma katkısını vurguladı.
"KANTE, GUENDOUZI VE ASENSIO'YU İZLEYECEĞİZ"
Marco Asensio'nun performansına da değinen Yağcıoğlu, İspanyol futbolcunun Kanté ve Guendouzi ile oluşturacağı orta saha üçlüsüne dikkat çekti.
"Asensio geldi. Hiç konuşmaya gerek yok. Topla buluştuğu ilk pozisyonda golü attı gitti. Kuvvetlenecek devam edecek. Kante, Guendouzi ve önlerinde Asensio'yu izleyeceğiz. Bu böyle biline. Doğru bir üçlü olacak. Üçünün de fizik olarak iyi olması Fenerbahçe'ye güç katar."
Savunma hattındaki Nathan Ake ve Milan Skriniar'ın performansından da memnun olduğunu belirten Yağcıoğlu, iki futbolcunun savunmada ve oyun kurulumunda başarılı olduğunu söyledi.
"FENERBAHÇE'NİN 3 PUAN ALMASINI BAŞARILI BULUYORUM"
Sarı-lacivertlilerin önündeki yoğun maç takvimine de dikkat çeken İlker Yağcıoğlu, bu dönemde alınacak sonuçların önemine vurgu yaptı.
Deneyimli yorumcu, "Büyükler iyi başladı milli takım dönüşünde. Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor üçer golle kazandılar. Şimdi öyle bir fikstür bekliyor ki bu takımları, açıkçası oyuna bakılacak bir yön yok." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'nin 14 Ekim-4 Kasım tarihleri arasında 3 Şampiyonlar Ligi ve 3 lig maçına çıkacağını hatırlatan Yağcıoğlu, değerlendirmesini şu sözlerle tamamladı:
"İşin oyun kısmını biraz göz ardı edebileceğin ve sonuca odaklanacağımız haftalar bunlar. Fenerbahçe'nin üzerine düşeni yapıp 3 puanı almasını son derece başarılı buluyorum."