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Eyüpspor'da Göztepe öncesi iki eksik

Eyüpspor, Süper Lig'de 7. haftanın kapanış maçında sahasında Göztepe ile karşılaşacak.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 11 Ekim 2026 13:23
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Eyüpspor'da Göztepe öncesi iki eksik
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Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'de 7. haftanın kapanış maçında 12 Ekim Pazartesi günü sahasında Göztepe ile karşılaşacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Süper Lig'de çıktığı 6 maçta 1 galibiyet, 5 yenilgi yaşayan eflatun-sarılı takım, haftaya averajla son sırada girdi. Henüz galibiyet alamayan İzmir temsilcisi ise üçer beraberlik ve yenilgiyle 3 puan toplayabildi ve 17. sırada yer aldı.

Sezona teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde başlayan İstanbul temsilcisinde Fenerbahçe karşısında alınan 8-0'lık mağlubiyetin ardından teknik direktör değişikliği yaşandı. Milli arada göreve gelen Mustafa Dalcı, Göztepe müsabakasıyla takımının başındaki ilk sınavını verecek.

Eyüpspor'da sakatlıkları bulunan Jawad El Yamiq ile Abdelhamid Sabiri'nin karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

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