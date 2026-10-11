Beşiktaş, ocak ayı transfer dönemi öncesinde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlıların, Portekiz temsilcisi Braga'da forma giyen Ricardo Horta'yı transfer listesine aldığı öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Yeni yönetimin görev dağılımını tamamlamasının ardından transfer çalışmalarına ağırlık veren Beşiktaş'ın, deneyimli futbolcuyu kadrosuna katmak için harekete geçtiği iddia edildi.
RICARDO HORTA İÇİN KİRALAMA PLANI
Siyah-beyazlı yönetimin, 32 yaşındaki hücum oyuncusunu ocak ayında kiralık olarak kadrosuna katmayı hedeflediği ve Braga ile görüşmelere hazırlandığı belirtildi.
Portekiz ekibiyle Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Horta, 10 numara pozisyonunun yanı sıra hücum hattının farklı bölgelerinde de görev yapabiliyor.
Beşiktaş'ın, deneyimli futbolcunun çok yönlü özelliklerinden yararlanarak hücumdaki alternatiflerini artırmayı planladığı ifade edildi.
162 GOL, 96 ASİST!
2017 yılından bu yana Braga forması giyen Ricardo Horta, Portekiz temsilcisinde 162 gol ve 96 asistlik performans sergiledi.
Tecrübeli futbolcu, 9 yıllık süreçte toplam 258 gole doğrudan katkı sağladı.
Bu sezon çıktığı 7 karşılaşmada 3 gol ve 1 asist kaydeden Horta, Portekiz Milli Takımı'nda ise 13 maçta 4 kez fileleri havalandırdı.
32 yaşındaki oyuncu, Portekiz'in 2026 Dünya Kupası kadrosunda yer almadı.
BRAGA'NIN KARARI BELİRLEYİCİ OLACAK
Piyasa değeri yaklaşık 9 milyon euro olarak gösterilen Ricardo Horta'nın kiralık transferinde Braga'nın tutumunun belirleyici olacağı kaydedildi.
Beşiktaş yönetiminin, Portekizli futbolcunun transfer şartlarını ocak ayına kadar değerlendirmeye devam edeceği öne sürüldü.
RICARDO HORTA İÇİN KİRALAMA PLANI
Siyah-beyazlı yönetimin, 32 yaşındaki hücum oyuncusunu ocak ayında kiralık olarak kadrosuna katmayı hedeflediği ve Braga ile görüşmelere hazırlandığı belirtildi.
Portekiz ekibiyle Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Horta, 10 numara pozisyonunun yanı sıra hücum hattının farklı bölgelerinde de görev yapabiliyor.
Beşiktaş'ın, deneyimli futbolcunun çok yönlü özelliklerinden yararlanarak hücumdaki alternatiflerini artırmayı planladığı ifade edildi.
162 GOL, 96 ASİST!
2017 yılından bu yana Braga forması giyen Ricardo Horta, Portekiz temsilcisinde 162 gol ve 96 asistlik performans sergiledi.
Tecrübeli futbolcu, 9 yıllık süreçte toplam 258 gole doğrudan katkı sağladı.
Bu sezon çıktığı 7 karşılaşmada 3 gol ve 1 asist kaydeden Horta, Portekiz Milli Takımı'nda ise 13 maçta 4 kez fileleri havalandırdı.
32 yaşındaki oyuncu, Portekiz'in 2026 Dünya Kupası kadrosunda yer almadı.
BRAGA'NIN KARARI BELİRLEYİCİ OLACAK
Piyasa değeri yaklaşık 9 milyon euro olarak gösterilen Ricardo Horta'nın kiralık transferinde Braga'nın tutumunun belirleyici olacağı kaydedildi.
Beşiktaş yönetiminin, Portekizli futbolcunun transfer şartlarını ocak ayına kadar değerlendirmeye devam edeceği öne sürüldü.