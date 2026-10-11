Fenerbahçe'de N'Golo Kante, performansıyla alkış topladı

Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'u deplasmanda 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada N'Golo Kante, orta sahadaki performansıyla dikkat çekti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-lacivertli takımın deneyimli isimlerinden olan Fransız futbolcu, maç boyunca gösterdiği mücadeleyle takımının oyununa önemli katkı sağladı.
KANTE'DEN ETKİLİ PERFORMANS
İkili mücadelelerdeki başarısıyla öne çıkan Kante, savunmadaki etkinliğinin yanı sıra isabetli paslarıyla takımının hücum organizasyonlarına da destek verdi.
Orta sahada gösterdiği yüksek tempoyla dikkat çeken tecrübeli futbolcu, karşılaşmanın ardından Fenerbahçeli taraftarların sevgi gösterileriyle karşılaştı.
KANTE'DEN ETKİLİ PERFORMANS
İkili mücadelelerdeki başarısıyla öne çıkan Kante, savunmadaki etkinliğinin yanı sıra isabetli paslarıyla takımının hücum organizasyonlarına da destek verdi.
Orta sahada gösterdiği yüksek tempoyla dikkat çeken tecrübeli futbolcu, karşılaşmanın ardından Fenerbahçeli taraftarların sevgi gösterileriyle karşılaştı.