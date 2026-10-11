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Fenerbahçe'de N'Golo Kante, performansıyla alkış topladı

Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı N'Golo Kante, Çaykur Rizespor karşılaşmasındaki performansıyla öne çıktı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 11 Ekim 2026 12:16
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de N'Golo Kante, performansıyla alkış topladı
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Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'u deplasmanda 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada N'Golo Kante, orta sahadaki performansıyla dikkat çekti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-lacivertli takımın deneyimli isimlerinden olan Fransız futbolcu, maç boyunca gösterdiği mücadeleyle takımının oyununa önemli katkı sağladı.

KANTE'DEN ETKİLİ PERFORMANS

İkili mücadelelerdeki başarısıyla öne çıkan Kante, savunmadaki etkinliğinin yanı sıra isabetli paslarıyla takımının hücum organizasyonlarına da destek verdi.

Orta sahada gösterdiği yüksek tempoyla dikkat çeken tecrübeli futbolcu, karşılaşmanın ardından Fenerbahçeli taraftarların sevgi gösterileriyle karşılaştı.

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