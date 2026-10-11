Olaylı gecenin yıldızı Arda Güler!

İspanya La Liga'da Real Madrid, sezonunun 8. hafta mücadelesinde Santiago Bernabeu'da Villarreal'i konuk etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Jose Mourinho'nun ekibi maçı 1-0 kazanırken karşılaşmaya Vinicius Jr.'ın ikinci yarıda gördüğü kırmızı kart damga vurdu. Rakibinin saçını çektiği gerekçesiyle kırmızı kart gören Brezilyalı oyuncu takımını 10 kişi bıraktı.
Real Madrid'in maçtaki tek golü, yaz transfer döneminde takıma katılan Yan Diomande'den geldi.
ARDA GÜLER'İN PERFORMANSINA ÖVGÜ
Villarreal karşısında sahadan tek gollü galibiyetle ayrılan Real Madrid'de maça ilk 11'de başlayan milli futbolcu Arda Güler, performansıyla İspanyol basınında gündem oldu. Arda, 77 dakika sahada kalırken yerini Eduardo Camavinga'ya bıraktı.
Yapılan değerlendirmelerde milli futbolcunun Real Madrid için önemine dikkat çekilirken sahanın en iyi isimlerinden biri olduğu belirtildi. Marca'daki haberde 21 yaşındaki futbolcu için, "Arda Güler, Real Madrid'in açık ara en iyi oyuncusuydu." ifadeleri yer aldı.
Bir diğer İspanyol spor gazetesi Sport'ta ise Arda Güler için, "Bir kez daha Real Madrid'in en iyi orta saha oyuncusu oldu ve ustalığıyla öne çıktı. Türk oyuncu, potansiyelinin tamamını nasıl ortaya koyacağını biliyor ve Real Madrid'in tartışmasız ilk 11 oyuncusu olarak haklı yerini kazandı." denildi.
Mundo Deportivo da milli futbolcudan övgüyle bahsedip şu ifadeleri kullandı, "Arda Güler, şu anda Real Madrid'de farklı bir şey yapan tek oyuncu."
Real Madrid'in maçtaki tek golü, yaz transfer döneminde takıma katılan Yan Diomande'den geldi.
ARDA GÜLER'İN PERFORMANSINA ÖVGÜ
Villarreal karşısında sahadan tek gollü galibiyetle ayrılan Real Madrid'de maça ilk 11'de başlayan milli futbolcu Arda Güler, performansıyla İspanyol basınında gündem oldu. Arda, 77 dakika sahada kalırken yerini Eduardo Camavinga'ya bıraktı.
Yapılan değerlendirmelerde milli futbolcunun Real Madrid için önemine dikkat çekilirken sahanın en iyi isimlerinden biri olduğu belirtildi. Marca'daki haberde 21 yaşındaki futbolcu için, "Arda Güler, Real Madrid'in açık ara en iyi oyuncusuydu." ifadeleri yer aldı.
Bir diğer İspanyol spor gazetesi Sport'ta ise Arda Güler için, "Bir kez daha Real Madrid'in en iyi orta saha oyuncusu oldu ve ustalığıyla öne çıktı. Türk oyuncu, potansiyelinin tamamını nasıl ortaya koyacağını biliyor ve Real Madrid'in tartışmasız ilk 11 oyuncusu olarak haklı yerini kazandı." denildi.
Mundo Deportivo da milli futbolcudan övgüyle bahsedip şu ifadeleri kullandı, "Arda Güler, şu anda Real Madrid'de farklı bir şey yapan tek oyuncu."