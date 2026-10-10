İspanya La Liga'da Getafe'yi sahasında 3-0 mağlup eden Barcelona'da teknik direktör Hansi Flick, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Alman çalıştırıcı, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde salı günü deplasmanda karşılaşacakları Galatasaray hakkında değerlendirmelerde bulundu.
"DÜNYANIN EN GÜRÜLTÜLÜ STADYUMUNDA OYNAYACAĞIZ"
Galatasaray taraftarının oluşturacağı atmosfere dikkat çeken Hansi Flick, "Salı günü Galatasaray ile karşılaşacağız. Dünyanın en gürültülü stadyumunda oynayacağız. Buna hazırlanmamız gerekiyor. Bu Şampiyonlar Ligi, farklı. Şampiyonlar Ligi'ndeki her takım çok iyi." ifadelerini kullandı.
"OSIMHEN GİBİ HARİKA BİR FORVETLERİ VAR"
Galatasaray'ın kadro kalitesine de değinen Alman teknik adam, özellikle Victor Osimhen'e dikkat çekti.
Flick, "Galatasaray'ın Osimhen gibi harika bir forveti var, gerçekten harika bir kadroları var. Bu maça hazır olmalıyız. Galatasaray'a karşı en iyi futbolumuzu oynamalıyız." sözleriyle sarı-kırmızılı rakiplerini değerlendirdi.
REKOR İÇİN AÇIKLAMA
Barcelona, bu sezon ligde 8'de 8 yaptı ve kendi rekorunu egale etti. Katalan ekibi, ligde gelecek hafta Real Betis'i mağlup etmesi durumunda rekorunu geliştirecek.
Hansi Flick, bu rekorla ilgili gelen sorunun ardından, "Bunu başarmak zor, ancak biz sadece bir sonraki maça odaklanmış durumdayız. Şimdi sıra Galatasaray'da. Kolay olmayacak ve kazanmak istiyoruz. Tarih yazmak istiyoruz ve herkes bu tutumu paylaşıyor. Antrenmanlarımızdaki kaliteyi ve yoğunluğu görmek harika. Biz bundan keyif alıyoruz, oyuncular da keyif alıyor. Bunu görmek harika." dedi.
Barcelona, Getafe karşısında aldığı galibiyetin ardından gözünü salı günü Galatasaray ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi mücadelesine çevirdi.
"DÜNYANIN EN GÜRÜLTÜLÜ STADYUMUNDA OYNAYACAĞIZ"
Galatasaray taraftarının oluşturacağı atmosfere dikkat çeken Hansi Flick, "Salı günü Galatasaray ile karşılaşacağız. Dünyanın en gürültülü stadyumunda oynayacağız. Buna hazırlanmamız gerekiyor. Bu Şampiyonlar Ligi, farklı. Şampiyonlar Ligi'ndeki her takım çok iyi." ifadelerini kullandı.
"OSIMHEN GİBİ HARİKA BİR FORVETLERİ VAR"
Galatasaray'ın kadro kalitesine de değinen Alman teknik adam, özellikle Victor Osimhen'e dikkat çekti.
Flick, "Galatasaray'ın Osimhen gibi harika bir forveti var, gerçekten harika bir kadroları var. Bu maça hazır olmalıyız. Galatasaray'a karşı en iyi futbolumuzu oynamalıyız." sözleriyle sarı-kırmızılı rakiplerini değerlendirdi.
REKOR İÇİN AÇIKLAMA
Barcelona, bu sezon ligde 8'de 8 yaptı ve kendi rekorunu egale etti. Katalan ekibi, ligde gelecek hafta Real Betis'i mağlup etmesi durumunda rekorunu geliştirecek.
Hansi Flick, bu rekorla ilgili gelen sorunun ardından, "Bunu başarmak zor, ancak biz sadece bir sonraki maça odaklanmış durumdayız. Şimdi sıra Galatasaray'da. Kolay olmayacak ve kazanmak istiyoruz. Tarih yazmak istiyoruz ve herkes bu tutumu paylaşıyor. Antrenmanlarımızdaki kaliteyi ve yoğunluğu görmek harika. Biz bundan keyif alıyoruz, oyuncular da keyif alıyor. Bunu görmek harika." dedi.
Barcelona, Getafe karşısında aldığı galibiyetin ardından gözünü salı günü Galatasaray ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi mücadelesine çevirdi.