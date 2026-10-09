Haber Tarihi: 09 Ekim 2026 18:46 - Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2026 18:46

Bein Sports 1 Canlı İzle: Galatasaray Kasımpaşa canlı yayın

Galatasaray Kasımpaşa maçı canlı bein sports 1 linki | beIN Sports 1'den canlı izlenebilecek olan Galatasaray Kasımpaşa maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Galatasaray Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Galatasaray Kasımpaşa maçı canlı yayın izleme detayları

Bein Sports 1 Canlı İzle: Galatasaray Kasımpaşa canlı yayın
Abone Ol
Galatasaray Kasımpaşa maçı bein Sports 1 linki! Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray ile Kasımpaşa Rams Park'ta karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz.İşte maçtan son dakika gelişmeleri...
GALATASARAY KASIMPAŞA MAÇI CANLI, TIKLA




GALATASARAY KASIMPAŞA MAÇI HANGİ RADYODA?

Galatasaray ile Kasımpaşa arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.

TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

TIKLA, GALATASARAY KASIMPAŞA MAÇINI CANLI DİNLE

GALATASARAY KASIMPAŞA BEIN SPORTS HABER İZLE


MUHTEMEL 11'LER


Galatasaray: Uğurcan, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Yunus, Batrakov, Leao, Deniz.



Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Mouanga, Ilie, Ayberk, Baldursson, Kerem, Rak Sakyi, Rafferty, Ali Yavuz, Güven.



GALATASARAY 13 PUANLA İKİNCİ SIRADA

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de çıktığı 6 maçta 4 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet yaşayarak 13 puanla ikinci sırada yer aldı. "Cimbom" bu müsabakalarda 13 kez ağları sarsarken, 10 golü kalesinde gördü. Ligdeki ilk 6 maçında 2 galibiyet ve 4 beraberliği bulunan Kasımpaşa ise haftaya 10 puanla 8. sırada girdi.

GALATASARAY'DA EKSİKLER

Sarı-kırmızılı ekipte Fransız oyuncu Lesley Ugochukwu, kırmızı kart cezası nedeniyle Kasımpaşa karşısında forma giyemeyecek. Ligin 6. haftasındaki Trabzonspor maçında rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle direkt kırmızı kartla cezalandırılan ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 2 maçtan men edilen Ugochukwu, karşılaşmada görev alamayacak. Öte yandan bu haftaki idmanların bir kısmına katılan Victor Osimhen, Günay Güvenç, Roland Sallai ve Mario Lemina ile bireysel çalışmalara başlayan Wilfried Singo'nun durumu maç günü belli olacak.

OKAN BURUK, TAKIMIN BAŞINDA GÖREV ALAMAYACAK

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, cezası nedeniyle Kasımpaşa karşısında kulübede olamayacak. Son Trabzonspor karşılaşmasında "hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle PFDK tarafından 1 resmi maçtan men edilen Buruk, takımının başında yer alamayacak.

GALATASARAY KASIMPAŞA MAÇI GOLLERİ İZLE




LİGDE SON 38 İÇ SAHA MAÇINDA MAĞLUP OLMADI

Galatasaray, Süper Lig'de sahasındaki son 38 maçta mağlubiyet görmedi. Sahasındaki son mağlubiyetini 19 Mayıs 2024'te Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada yaşayan sarı-kırmızılılar, sonraki lig mücadelelerinde 30 galibiyet ve 8 beraberlik elde etti.

LİGİN TEK NAMAĞLUP TAKIMI KASIMPAŞA

Kasımpaşa, ilk 6 hafta itibarıyla Süper Lig'deki tek namağlup takım konumunda bulunuyor. Teknik direktör Emre Belözoğlu ile sezona iyi bir giriş yapan İstanbul ekibi, ilk 6 maçında Trabzonspor, İstanbul Başakşehir, Amed Sportif Faaliyetler ve TÜMOSAN Konyaspor ile berabere kaldı. Kasımpaşa, ligde Arca Çorum FK ile Gençlerbirliği'ni de mağlup etmeyi başardı. Lacivert-beyazlı ekip, bu müsabakalarda 7 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 5 gol gördü.

GALATASARAY KASIMPAŞA: 45. RANDEVU

Galatasaray ile Kasımpaşa, Süper Lig'de 45. kez karşılaşacak. Ligde iki ekip arasındaki 44 maçtan 27'sini Galatasaray kazanırken 9 müsabaka berabere bitti. Kasımpaşa, 8 maçı galip tamamladı. Galatasaray, bu maçlarda 90 kez ağları havalandırırken Kasımpaşa, rakibine 49 golle karşılık verdi.

RAMS PARK'TAKİ MAÇLAR

Galatasaray ile Kasımpaşa, 15 Ocak 2011'de hizmete giren Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta 15 kez karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, bu statta Kasımpaşa'yı 11 maçta yenerken lacivert-beyazlılar, deplasmandaki 3 karşılaşmayı kazandı. RAMS Park'taki 1 müsabaka berabere sonuçlandı. Galatasaray bu maçlarda 31, Kasımpaşa da 20 kez ağları havalandırdı.

G.SARAY, BURUK YÖNETİMİNDE KASIMPAŞA'YA 1 KEZ MAĞLUP

Sarı-kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Kasımpaşa'ya sadece 1 kez mağlup oldu. Okan Buruk'un 2022-2023 sezonunun başında takımın teknik direktörlük görevine getirilmesinin ardından Galatasaray, lacivert-beyazlılarla ligde 8 maç yaptı. Sarı-kırmızılılar, bu karşılaşmalarda 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Galatasaray, söz konusu 8 maçta 19 kez ağları sarsarken, 13 gol yedi.

EN FARKLI SKORLAR

Galatasaray, galibiyet sayısında üstünlük kurduğu rakibini ligde bir kez 5-0, bir kez de 4-0 yendi. Kasımpaşa ise 2013-2014 sezonunda deplasmandaki maçı 4-0 kazandı. Galatasaray'ın 1962-1963 sezonunda 5-2, 2023-2024 sezonunda 4-3 kazandığı maçlar, iki takım arasındaki en gollü karşılaşmalar olarak kayıtlara geçti.

GALATASARAY KASIMPAŞA MAÇI HAKEMİ KİM

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak. RAMS Park'taki mücadele, saat 20.00'de başlayacak. Hakem Halil Umut Meler'in yöneteceği maçın VAR koltuğunda Portekiz'den  Gustavo Fernandes Correia oturacak. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Diğer Haberler

Galatasaray'da penaltı beklentisi! Galatasaray Galatasaray'da penaltı beklentisi!
Barış Alper Yılmaz sağ bekte! Galatasaray Barış Alper Yılmaz sağ bekte!
Galatasaray'da Okan Buruk, yedek kulübesinde yok! Galatasaray Galatasaray'da Okan Buruk, yedek kulübesinde yok!
Galatasaray'da iki değişiklik! Galatasaray Galatasaray'da iki değişiklik!
Vincent Aboubakar: 'Beşiktaş iz bıraktı' Beşiktaş Vincent Aboubakar: "Beşiktaş iz bıraktı"
İrfan Saraloğlu: 'Şampiyonluk için ilk adım' Galatasaray İrfan Saraloğlu: "Şampiyonluk için ilk adım"
Keçiörengücü, Bodrum FK deplasmanında 2 golle kazandı! Spor Toto 1. Lig Keçiörengücü, Bodrum FK deplasmanında 2 golle kazandı!
Sivasspor'dan Pendikspor'a 4 gollü tarife! Spor Toto 1. Lig Sivasspor'dan Pendikspor'a 4 gollü tarife!
TFF'den resmi açıklama: Montella gitti, seçim yok! Milli Takım TFF'den resmi açıklama: Montella gitti, seçim yok!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Galatasaray - Kasımpaşa: 11'ler
2
TFF'de kader zirvesi başladı!
3
Hull City'den 1. Lig yıldızına 1.5 milyon sterlin!
4
Barcelona'da Raphinha kararı! Galatasaray maçında yok
5
Galatasaray'da El Chadaille Bitshiabu için ayrılık iddiası
6
Aziz Yıldırım, 45 milyon Euro arıyor!
7
Okan Buruk'tan oyuncularına: "Kendinizi riske atmayın!"

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.