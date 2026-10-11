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Beşiktaş'ın Vlahovic'in pozisyonuna hakem yorumları!

Kocaelispor maçının 82. dakikasında Vlahovic'in yerde kaldığı pozisyonda Beşiktaş penaltı beklerken Fırat Aydınus penaltı kararı verilmesi gerektiğini, Ali Gültiken ise kırmızı kart çıkması gerektiğini savundu.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 11 Ekim 2026 21:16
Beşiktaş'ın Vlahovic'in pozisyonuna hakem yorumları!
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Beşiktaş, Kocaelispor maçının 82. dakikasında penaltı bekledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Dusan Vlahovic, topsuz alanda Emir Ortakaya ile girdiği mücadele sonrası yerde kaldı ve yüzünü tuttu.

Beşiktaşlı futbolcular, Emir'in Vlahovic'in yüzüne vurduğunu belirterek penaltı itirazında bulundu.

Hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy, bir müddet VAR incelemesini bekledi.

Ancak, VAR hakemi Juan Martinez Munuera ise inceleme uyarısında bulunmadı.

AYDINUS: "PENALTI!"

Eski hakem Fırat Aydınus, "82. dakikada Emir'in Vlahovic'e yaptığı eylem ceza sahası dışında başlayıp ceza sahası içinde devam ederek sona eriyor. Penaltı kararı verilmeliydi. Hakem, pozisyonu VAR monitöründe izleyerek eylemin kurallara aykırı el-kol kullanımı mı yoksa şiddetli hareket mi olduğunu değerlendirmeli ve buna göre gerekli disiplin cezasını vermeliydi. Bence illegal el kol kullanımı Sarı kart-Penaltı." yorumunu yaptı.

ALİ GÜLTİKEN: "KURALLAR MI DEĞİŞTİ!"

Alİ Gültiken, beIN Sports 1'deki maç sonı yorumunda "Kurallar mı değişti? Futbolda tokat atmak serbest mi oldu? Vlahovic'e atılan bir tokat var. Sanki hiçbir şey olmamış gibi oyun devam edildi. Bir oyuncuya tokat atmak, kırmızı kart demektir." ifadelerini kullandı.

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