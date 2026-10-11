10 kişi kaldı, yıkılmadı, Bundesliga'da zirveyi kaptı!

Almanya 1. Bundesliga'nın 5. haftasında Freiburg ile Schalke 04 karşı karşıya geldi. Europa-Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Freiburg, 2-1'lik skorla kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Ev sahibi Freiburg, 10. dakikada Maximilian Eggestein ile öne geçti.
Schalke 04, 30. dakikada Kenan KAraman'ın golüyle eşitliği sağladı.
Freiburg'ta Yuito Suzuki, 64. dakikada ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
10 kişi kalan ev sahibi, 85. dakikada Keisuke Goto ile galibiyete uzandı.
Fenerbahçe'nin eski golcüsü Schalkeli Edin Dzeko, 69. dakikada oyuna dahil oldu.
Namağlup Freiburg, 13 puan ve averajla Bundesliga'nın yeni lideri oldu. Schalke 04 ise 5 puanda kaldı.
Schalke, gelecek hafta Mainz'ı ağırlayacak. Freiburg ise Leverkusen deplasmanına gidecek.
Schalke 04, 30. dakikada Kenan KAraman'ın golüyle eşitliği sağladı.
Freiburg'ta Yuito Suzuki, 64. dakikada ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
10 kişi kalan ev sahibi, 85. dakikada Keisuke Goto ile galibiyete uzandı.
Fenerbahçe'nin eski golcüsü Schalkeli Edin Dzeko, 69. dakikada oyuna dahil oldu.
Namağlup Freiburg, 13 puan ve averajla Bundesliga'nın yeni lideri oldu. Schalke 04 ise 5 puanda kaldı.
Schalke, gelecek hafta Mainz'ı ağırlayacak. Freiburg ise Leverkusen deplasmanına gidecek.