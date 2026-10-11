Bugün
BİTTİ
Beşiktaş
2
Kocaelispor
1
Bugün
BİTTİ
Konyaspor
0
Başakşehir
0
Bugün
BİTTİ
Gaziantep FK
0
Arca Çorum
3
Bugün
BİTTİ
Karagümrük
1
Muğlaspor
1
Bugün
BİTTİ
Bursaspor
1
Mardin 1969 Spor
2
Bugün
BİTTİ
C.Palace
3
N. Forest
1
Bugün
BİTTİ
Hull City
2
Everton
2
Bugün
BİTTİ
Liverpool
0
M.City
3
Bugün
BİTTİ
Real Betis
5
Osasuna
2
21 Ekim
21:00
Levante
Athletic Bilbao
Bugün
BİTTİ
Como
0
Roma
0
Bugün
BİTTİ
Sassuolo
1
AC Milan
1
CANLI
Cagliari
1
Juventus
0
CANLI
Troyes
0
Marsilya
0

Beşiktaş'ta Vlahovic gollerini sürdürüyor!

Beşiktaş'ın Sırp santrforu Dusan Vlahovic, Kocaelispor karşısında penaltıdan attığı golle ligdeki gol serisini sürdürdü.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 11 Ekim 2026 22:15 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2026 22:16
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta Vlahovic gollerini sürdürüyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Dusan Vlahovic, Kocaelispor karşısında da fileleri havalandırdı. Karşılaşmanın 31. dakikasında penaltıdan golünü atan Sırp santrfor, takımını 2-1 öne geçirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla GOL SAYISINI 6'YA ÇIKARDI

Süper Lig'de görev aldığı son 4 maçta da gol sevinci yaşayan Vlahovic, ligdeki gol sayısını 6'ya yükseltti.

Beşiktaş formasıyla ilk gollerini Çorum FK karşısında hat-trick yaparak kaydeden Vlahovic, ardından Fenerbahçe ve Amed Sportif Faaliyetler maçlarında da gol attı. Kocaelispor karşısında da ağları sarsan siyah-beyazlı oyuncu, gol serisini sürdürdü.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.