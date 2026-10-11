Beşiktaş'ta Vlahovic gollerini sürdürüyor!

Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Dusan Vlahovic, Kocaelispor karşısında da fileleri havalandırdı. Karşılaşmanın 31. dakikasında penaltıdan golünü atan Sırp santrfor, takımını 2-1 öne geçirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE GOL SAYISINI 6'YA ÇIKARDI
Süper Lig'de görev aldığı son 4 maçta da gol sevinci yaşayan Vlahovic, ligdeki gol sayısını 6'ya yükseltti.
Beşiktaş formasıyla ilk gollerini Çorum FK karşısında hat-trick yaparak kaydeden Vlahovic, ardından Fenerbahçe ve Amed Sportif Faaliyetler maçlarında da gol attı. Kocaelispor karşısında da ağları sarsan siyah-beyazlı oyuncu, gol serisini sürdürdü.
Süper Lig'de görev aldığı son 4 maçta da gol sevinci yaşayan Vlahovic, ligdeki gol sayısını 6'ya yükseltti.
Beşiktaş formasıyla ilk gollerini Çorum FK karşısında hat-trick yaparak kaydeden Vlahovic, ardından Fenerbahçe ve Amed Sportif Faaliyetler maçlarında da gol attı. Kocaelispor karşısında da ağları sarsan siyah-beyazlı oyuncu, gol serisini sürdürdü.