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Beşiktaş'ta Fabio Miretti ilk kez 11'de

Beşiktaş'ta Fabio Miretti, Kocaelispor karşılaşmasına ilk 11'de başladı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 11 Ekim 2026 18:12 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2026 18:34
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta Fabio Miretti ilk kez 11'de
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Süper Lig'de Kocaelispor ile karşılaşan Beşiktaş'ta ilk 11 belli oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Beşiktaş'ın teknik direktörü Vincenzo Italiano, Kocaelispor maçında Fabio Miretti'ye ilk 11'de forma verdi. Miretti, Beşiktaş'ta ilk kez bir maça ilk 11'de başladı.

İtalyan teknik adam Vincenzo Italiano, Miretti tercihi için "Miretti ise ilk 11'de oynamayı hak ediyor. Çok iyi performans gösterebilecek birisi. Özellikle iyi bir savunması olan bir takıma karşı oynayacağız. Orada bize yardımcı olabileceğini düşünüyorum." sözlerini sarf etti.

İşte Beşiktaş'ın kadrosu:




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