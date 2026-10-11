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Orhan Ak: "Çözüm arayışı içinde olmalıyız"

Gaziantep FK Teknik Direktörü Orhan Ak, ligdeki Arca Çorum FK maçının ardından konuştu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 11 Ekim 2026 19:06
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Orhan Ak: 'Çözüm arayışı içinde olmalıyız'
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Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında konuk ettiği Arca Çorum FK'ye 3-0 yenilen Gaziantep FK'de teknik direktör Orhan Ak, kaybettikleri için üzgün olduğunu söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Ak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, taraftardan özür dileyerek, "Maalesef hayal kırıklığı yaşıyoruz. Özellikle çok daha farklı beklentilerim vardı, buraya gelen taraftarımızdan özür diliyoruz. İki haftadır maalesef çok kötü bir golle başlıyoruz. Daha sonra atamadığımız goller. Talihsizlik mi diyelim, kader mi diyelim bilemiyorum. İyi hazırlandığımız bir süreçte bugün karşılığını alacağımızı düşündüğümüz maçı maalesef 3-0 gibi bir skorla kaybettik, çok üzgünüz." dedi.

Gaziantep FK gibi takımların ilk golü yememesi gerektiğini dile getiren Ak, şunları kaydetti:

"Golü yediğiniz zaman çok ciddi kırılmalar yaşıyoruz. Taktiksel anlamda üstünlükler sağladık, rakibin 5'li mi, 4'lü mü çıkacağı gibi taktiksel düşüncelerini de biliyorduk. Çünkü yeni hocaları değişti. Tabii rakibin çok güçlü silahları var. Yakaladıkları pozisyonları hiç kaçırmadılar diyebilirim. Biz kaçırdık, onlar attı. Futbolun bir döngüsünü yaşadık. Yoksa oyuncularımın mücadelelerinden, gayretinden memnunum. Erken konuşmamak lazım ama derin bir analiz ve durum tespiti yapıp farklı bir çözüm arayışı içinde olmak zorundayız. Çünkü çok gol kaçırıyoruz."

Bir basın mensubunun "Sorumluluğun neresindesiniz?" sorusuna 47 yaşındaki teknik adam, şöyle yanıt verdi:

"Tabii ki başındayım, bunu oyunculara atmak doğru değil. Bizler karar veriyoruz, oyuncular uyguluyor ama takımı hazırlayan kişi benim. Ama tabii ki oyun, oyuncuların oyunu. Özellikle 3 hafta oynadığımız oyunu, o zaman da söylüyordum, o standardı hep yükseltmemiz lazım. Çünkü belirli standartta kaldığınız zaman lig çok zor, puan almak çok zor, cezalandırılıyorsun bir anda. Daha yoğun konsantrasyon, daha çok çalışman lazım, daha fazla odaklanman lazım."

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