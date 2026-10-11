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NEC taraftarı yuhaladı, Tadic sessiz kalmadı

NEC Nijmegen formasıyla eski takımı Ajax'a rakip olan Dusan Tadic, maç öncesi açıklamalarının tepki çekmesinin ardından sessizliğini bozdu. Sözlerinin çarpıtıldığını savunan deneyimli futbolcu, NEC hakkında asla saygısızca konuşmayacağını vurguladı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 11 Ekim 2026 16:48
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
NEC taraftarı yuhaladı, Tadic sessiz kalmadı
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Hollanda Eredivisie'nin 8. hafta maçında Ajax ile NEC Nijmegen karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Johan Cruyff Arena'da oynanan maçta goller ilk yarıda atılırken kazanan çıkmadı.

Ajax'ın golünü Tolu Arokodare, NEC Nijmegen'in golünü ise penaltıdan Tjaronn Chery kaydetti.

Kariyerine NEC Nijmegen'de devam eden Dusan Tadic, 5 sezon formasını giydiği Ajax'a rakip oldu. Karşılaşma öncesinde Ajax taraftarları Tadic için özel bir pankart hazırlarken, "Bir zamanlar kaptanımızdın, her zaman bizden biri olacaksın." ifadelerine yer verildi. Ajax'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise, "Evine hoş geldin Dusan" denildi.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Dusan Tadic, kendisiyle ilgili tartışmalara tepki gösterdi. Dün oynanan maçın öncesinde Tadic verdiği bir röportajda, "NEC'te düzeltilmesi gereken çok şey var ama bu mümkün değil. Bu yüzden en önemli şeylere odaklanıyorum. NEC'e saygı duyuyorum ama ben kupa kazanan kulüplerde oynamaya alışkınım. Ajax benim standardımdı ve hala da öyle." ifadelerini kullandı.

Bu açıklamalar NEC Nijmegen taraftarlarının tepkisine yol açarken Hollanda basınının aktardığına göre dünkü maçta Tadic'in isminin okunduğu esnada deneyimli futbolcu deplasman tribünü tarafından yuhalandı.

Ajax'la oynadıkları maçın sonunda Tadic bu tartışmalarla ilgili ESPN'e verdiği demeçte, "Tüm kariyerim boyunca röportaj verdim ancak birçok medya kuruluşu olumsuz, çarpıtacak bir şey arıyor. NEC hakkında asla saygısızca konuşmam. Hayatımda asla. Ama Ajax ile NEC arasındaki fark hakkında on soru alırsam ne yapmam gerekiyor, sessiz kalıp başımı mı sallamalıyım? Yaşlı olabilirim ama ne dediğimi gayet iyi biliyorum. Medyada işlerin sık sık bu şekilde ilerlemesi büyük bir talihsizlik. Neden böyle olmak zorunda?" dedi.

Tadic ayrıca, "Bu şekilde oyuncular giderek daha az röportaj vermeyi düşünüyorlar. Ajax, tarih ve oyuncular açısından Avrupa'nın en iyi 10 kulübü arasında yer alıyor. Bu, NEC ile kıyaslanamaz. NEC'te iyi bir teknik direktörümüz ve iyi bir yapımız var. Kulüp gelişiyor. Ama bana hangi kulübün daha iyi oyuncuları olduğunu sorarsanız, doğal olarak Ajax derim. Ancak röportajları kamera önünde vermeyi tercih ederim çünkü o zaman insanlar ne dediğimi görür. Ne dediğimi biliyorum." açıklamasında bulundu.

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