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Milli tenisçi Ayla Aksu, Samsun Açık WTA 125'te şampiyon oldu

Milli tenisçi Ayla Aksu, Samsun Açık WTA 125 Tenis Turnuvası'nın finalinde İtalyan Lucrezia Stefanini'yi 2-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 11 Ekim 2026 17:02
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Milli tenisçi Ayla Aksu, Samsun Açık WTA 125'te şampiyon oldu
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Samsun Açık WTA 125 Tenis Turnuvası'nda milli tenisçi Ayla Aksu, şampiyonluğa ulaştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Türkiye Tenis Federasyonunun koordinasyonunda, Samsun Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla Green Golf ve Tenis Kulübü'nde gerçekleştirilen Samsun Açık WTA 125, 25 ülkeden tenisçiyi bir araya getirdi.

Şampiyonanın son gününde tek kadınlarda milli tenisçi Ayla Aksu, İtalyan rakibi Lucrezia Stefanini'yi 2-1 yenerek Samsun Açık WTA 125 Tenis Turnuvası şampiyonu oldu.

Şampiyona madalya töreni ile sona erdi.

 
 
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