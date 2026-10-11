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Everton'ın galibiyet hasreti 4 maça çıktı!

İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Everton, deplasmanda Hull City ile 2-2 berabere kaldı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 11 Ekim 2026 17:59 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2026 18:00
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Everton'ın galibiyet hasreti 4 maça çıktı!
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İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Hull City, sahasında Everton'ı konuk etti. Dört golün atıldığı karşılaşma 2-2'lik eşitlikle sona erdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İlk yarısı golsüz tamamlanan mücadelede Hull City, 48. dakikada Joe Gelhardt'ın golüyle 1-0 öne geçti.

Sorba Thomas'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Gelhardt, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı sağ alt köşeden ağlara gönderdi.

EVERTON GERİDEN GELİP ÖNE GEÇTİ

Konuk ekip, 55. dakikada Kiernan Dewsbury-Hall'ın golüyle eşitliği yakaladı. Ainsley Maitland-Niles'ın ceza sahasına gönderdiği ortada kafa vuruşunu yapan Dewsbury-Hall, skoru 1-1'e getirdi.

Everton, 68. dakikada Thierno Barry'nin golüyle 2-1 öne geçti.

Dewsbury-Hall'ın pasında ceza sahası çizgisi yakınında topla buluşan Barry, sert şutuyla takımını üstünlüğe taşıdı.

HULL CITY BERABERLİĞİ YAKALADI

Ev sahibi Hull City, 72. dakikada Mohamed Belloumi'nin kaydettiği golle skora yeniden denge getirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 2-2 sona erdi.

EVERTON ÜST ÜSTE 4. KEZ BERABERE KALDI

Bu sonuçla Premier Lig'de üst üste dördüncü beraberliğini alan Everton, galibiyet hasretini sonlandıramadı.

Puanını 9'a yükselten Everton, 8. sırada yer aldı. Hull City ise 8 puanla 10. sırada kaldı.

GELECEK HAFTANIN PROGRAMI

Premier Lig'in gelecek haftasında Everton, sahasında Chelsea'yi konuk edecek. Hull City ise deplasmanda Fulham ile karşı karşıya gelecek.

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