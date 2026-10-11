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Vincenzo Italiano'dan Orkun Kökçü açıklaması!

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Kocaelispor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 11 Ekim 2026 18:19 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2026 18:20
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Vincenzo Italiano'dan Orkun Kökçü açıklaması!
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Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Kocaelispor maçı öncesi konuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İtalyan teknik adam, "Milli aradan sonraki maçlar zor ve tehlikeli olabiliyor, kolay değil. O yüzden bu maçlara sonsuz bir konsantrasyon ile çıkmalısınız, dikkatli olmanız gerekiyor bu maçlarda. Milli arada çalışmalarımızı sürdürdük ama kolay olmayacak. Tehlikeli bir maç bekliyor bizi. Oyuncular milli takımlardan döndü ama tekrar kulüp futboluna adapte olmaları gerekiyor. Aynı zamanda bir mağlubiyetten geliyoruz. O yüzden iyi bir reaksiyon göstermemiz gerekiyor." dedi.

Vincenzo Italiano, Orkun Kökçü'nün durumuyla ilgili, "Orkun'un ayağında bir problem vardı ama aradan zaman geçti ve şu anda iyi durumda. Yüzde yüz değil ama iyileşti. Şu anda oynayabilir durumda." dedi.

İtalyan teknik adam, "Miretti ise ilk 11'de oynamayı hak ediyor. Çok iyi performans gösterebilecek birisi. Özellikle iyi bir savunması olan bir takıma karşı oynayacağız. Orada bize yardımcı olabileceğini düşünüyorum." sözlerini sarf etti.

Vincenzo Italiano, "Kolay olmayacaktır. Bu ligde kolay maç yok. Bugün iyi bir şekilde oynayıp, kendimizi göstermeliyiz. Bu ligde üst sıralara çıkmak için çok iyi performans göstermeniz gerekiyor her hafta." diye konuştu.

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