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Bursaspor'a 90+4'te şok!

Bursaspor, Mardin 1969'a 90+4'te yediği golle 2-1 mağlup oldu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 11 Ekim 2026 20:49 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2026 21:02
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Bursaspor'a 90+4'te şok!
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Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Bursaspor ile Mardin 1969 karşı karşıya geldi. Bursa Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Mardin 1969 2-1'lik skorla kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Mardin'e zorlu Bursa deplasmanında galibiyeti getiren golü 21. dakikada Tonio Teklic attı.

IHEANACHO'DAN 9 MAÇTA 12 GOL!

Bursaspor adına eşitlik golünü 81. dakikada Kelechi Iheanacho attı.

1. Lig'de çıktığı her maçta ağları sarsmaya devam eden Iheanacho, 9 maçta 12 gole ulaştı.

MAÇ SONU OLAYLAR!

Bursaspor'da teknik direktör Mustafa Er, 87. dakikada kırmızı kart gördü.

Zdravko Dimitrov, 90+4'te attığı golle Mardin 1969'a galibiyeti getirdi.

Mardin'de Baba Alhassan, 90+3 ve 90+7'de yaptığı iki faul sonrası gördüğü sarı kartlarla takımını 10 işi bıraktı.

MARDİN, YENİ HOCASIYLA KAZANDI

Ligde ikinci kez yenilen Bursaspor, 19 puanda kaldı.

Yeni teknik direktörü Ivaylo Petev ile ilk maçına çıkan Mardin 1969, iki haftalık mağlubiyet serisinin ardından kazandı ve puanını 15 yaptı.

GELECEK HAFTA

Bursaspor, gelecek hafta Muğlaspor'a konuk olacak. Mardin 1969 ise Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.

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