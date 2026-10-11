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Serhat Öztaşdelen: "Konuşursam ceza yerim"

Kocaelispor forması giyen Serhat Öztaşdelen, ligdeki Beşiktaş maçı sonrası konuştu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 11 Ekim 2026 22:19 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2026 22:35
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Serhat Öztaşdelen: 'Konuşursam ceza yerim'
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Kocaelispor forması giyen Serhat Öztaşdelen, ligdeki Beşiktaş maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Hürriyet'e konuşan 21 yaşındaki genç file bekçisi, "Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Mükemmel bir futbol oynadık. Galibiyeti de hak ettik. Bir pozisyon var. İnşallah bunu görüyorlardır. Çok da konuşmak istemiyorum, ceza yiyeceğim çünkü. Rakip kalecinin Metehan'ın ayağını tuttuğu bir pozisyon var. İnanılmaz komik bir pozisyon. Başka hiçbir şey söylemeyeceğim." dedi.

Daha sonra basın mensuplarına da açıklama yapan Serhat Öztaşdelen, penaltı bekledikleri pozisyon için gelen sorunun ardından, "Bu konu hakkında hiçbir şey söylemek istemiyorum. Ne söyleyebilirim ki? Biz o kadar emek veriyoruz. Siz de gördünüz, sahada muhteşem bir Kocaelispor vardı. Taraftarlarımızla birlikte muhteşemdik. Her şey inanılmaz iyi geçti. Ama istediğimiz skoru bulamadık. Penaltı pozisyonunda ben hiçbir şey söylemek istemiyorum. Pozisyonu adil bir şekilde izleyen herkes verilmesi gereken kararın ne olması gerektiğini anlar. Kaleciler artık topu değil, ayağı tutacak. Böyle mi oluyor?" yanıtını verdi.  

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