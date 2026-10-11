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Metehan Altunbaş: "Net kırmızı kart ve penaltı!"

Kocaelispor forması giyen Metehan Altunbaş, ligdeki Beşiktaş maçının ardından konuştu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 11 Ekim 2026 21:55 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2026 22:40
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Metehan Altunbaş: 'Net kırmızı kart ve penaltı!'
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Kocaelispor forması giyen Metehan Altunbaş, ligdeki Beşiktaş maçının ardından konuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Metehan Altunbaş, Alexander Nübel ile girdiği ve penaltı bekledikleri pozisyonla ilgili tepki gösterdi.

Altunbaş, "Buradan puanla dönebilirdik. Ama ben pozisyonu izliyorum, izliyorum... Bir anlam veremiyorum. Ne düşünüldü, ne görüldü? Ben anlamadım. Kamuoyunun vicdanına bırakıyorum. Pozisyonda ne olduğu çok net bir şekilde belli oluyor. Kırmızı kart ve penaltı net bir şekilde görünüyor." dedi.  

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