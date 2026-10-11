Milli atıcı Murat İlbilgi'den gümüş başarısı

Milli sporcu Murat İlbilgi, Yunanistan'da düzenlenen Avrupa Plak Atışları Şampiyonası'nda gümüş madalya elde etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre başkent Atina'daki organizasyonda milli sporcu, trap solo erkekler kategorisinde Türkiye'yi temsil etti.
Şampiyonayı ikinci sırada tamamlayan Murat, gümüş madalyanın sahibi oldu.
Organizasyon, 13 Ekim Salı gününe kadar sürecek.
Şampiyonayı ikinci sırada tamamlayan Murat, gümüş madalyanın sahibi oldu.
Organizasyon, 13 Ekim Salı gününe kadar sürecek.