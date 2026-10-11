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Milli atıcı Murat İlbilgi'den gümüş başarısı

Milli atıcı Murat İlbilgi, Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 11 Ekim 2026 22:43
Milli atıcı Murat İlbilgi'den gümüş başarısı
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Milli sporcu Murat İlbilgi, Yunanistan'da düzenlenen Avrupa Plak Atışları Şampiyonası'nda gümüş madalya elde etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre başkent Atina'daki organizasyonda milli sporcu, trap solo erkekler kategorisinde Türkiye'yi temsil etti.

Şampiyonayı ikinci sırada tamamlayan Murat, gümüş madalyanın sahibi oldu.

Organizasyon, 13 Ekim Salı gününe kadar sürecek.

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