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Tayfur Bingöl: "Beşiktaşlılar penaltı değil değil"

Kocaelispor forması giyen Tayfur Bingöl, ligdeki Beşiktaş maçının ardından konuştu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 11 Ekim 2026 22:06 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2026 22:32
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Tayfur Bingöl: 'Beşiktaşlılar penaltı değil değil'
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Kocaelispor forması giyen Tayfur Bingöl, ligdeki Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Tayfur Bingöl, "Selçuk Hoca'ya teşekkür ederiz, bizi çok iyi hazırladı. Beşiktaş'a sahada alan vermedik. Takım arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum." dedi.

Sözlerine devam eden deneyimli oyuncu, "Benim bir penaltı pozisyonum var, Beşiktaşlı arkadaşlarımla da konuşunca 'penaltı değil' dediler. Çünkü ikili mücadele; daha sağlıklı karar verilmesi gerekiyor. İnsan bu hata yapabilir, biz de hata yapabiliriz." diye konuştu.

Tayfur Bingöl, "Puan kaybı oldu ama oynadığımız oyun gelecek adına umut veriyor." dedi.  

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