Milli petankçılardan Avrupa'da 2 madalya!

Milli sporcular, Yunanistan'da düzenlenen Kadınlar Avrupa Petank Şampiyonası'nda 1'i altın, 2 madalya kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonunun açıklamasına göre milli sporcu Yağmur Tosun, kadınlar altın nokta kategorisinde şampiyon oldu.
Yağmur Tosun, Seda Nur Öksüz, Ayşenur Nazlı Korkmaz ve Aylin Akkuş'tan oluşan milli takım ise kadınlar geleneksel takımlar kategorisinde üçüncü oldu.
Yağmur Tosun, Seda Nur Öksüz, Ayşenur Nazlı Korkmaz ve Aylin Akkuş'tan oluşan milli takım ise kadınlar geleneksel takımlar kategorisinde üçüncü oldu.