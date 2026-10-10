Atletico Madrid, 87'de kazandı!

İspanya La Liga'nın 8. haftasında Alaves ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi. Mendizorrotza'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Atletico Madrid 2-1'lik skorla kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Atletico Madrid, 33. dakikada Alejandro Grimaldo'nun golüyle öne geçti. Ev sahibi ekip, 45+6. dakikada Lucas Boye ile skoru eşitledi.
Angel Perez'in 61. dakikada gördüğü kırmızı kartla Alaves 10 kişi kaldı.
Cristian Romero, 87. dakikada Atletico Madrid'e galibiyeti getirdi.
Bu sonucun ardından Atletico Madrid, 19 puanla lider Barcelona'yı takibini sürdürdü. Galibiyet hasreti 4 maça çıkan Alaves, 11 puanda kaldı.
Atletico Madrid, gelecek hafta Espanyol'a konuk olacak. Alaves ise Celta Vigo deplasmanına gidecek.
Angel Perez'in 61. dakikada gördüğü kırmızı kartla Alaves 10 kişi kaldı.
Cristian Romero, 87. dakikada Atletico Madrid'e galibiyeti getirdi.
Bu sonucun ardından Atletico Madrid, 19 puanla lider Barcelona'yı takibini sürdürdü. Galibiyet hasreti 4 maça çıkan Alaves, 11 puanda kaldı.
Atletico Madrid, gelecek hafta Espanyol'a konuk olacak. Alaves ise Celta Vigo deplasmanına gidecek.