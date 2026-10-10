Beşiktaş BOA, Turgutlu Belediyespor'u farklı mağlup etti

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin üçüncü haftasında Beşiktaş BOA, Turgutlu Belediyespor'u deplasmanda 83-49 mağlup etmeyi başardı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Salon: Yıldırım Beyazıt
Hakemler: İbrahim Altıntaş, Melikşah Mercan, Berkin Yücer
Turgutlu Belediyespor: Ferda Yıldız, Fair 19, Mikayla Cowling 8, Şenay Zeybek 4, Melike Yalçınkaya, Selin Temiz, Hatice Öztosun 5, Nihan Dabakoğlu, Nebahat Arğun, Dilara Tongar 2, Ronahi Kıran 11, Kovacevic
Beşiktaş BOA: Lazic 4, Elif Ülkü, Meltem Yıldızhan 16, Gülşah Duman Bıçakçı 12, İdil Saçalır 3, Zeynep Can 2, Gizem Başaran Turan 10, Badiane 16, Davis 20
1. Periyot: 19-19
Devre: 32-37
3. Periyot: 40-61
Hakemler: İbrahim Altıntaş, Melikşah Mercan, Berkin Yücer
Turgutlu Belediyespor: Ferda Yıldız, Fair 19, Mikayla Cowling 8, Şenay Zeybek 4, Melike Yalçınkaya, Selin Temiz, Hatice Öztosun 5, Nihan Dabakoğlu, Nebahat Arğun, Dilara Tongar 2, Ronahi Kıran 11, Kovacevic
Beşiktaş BOA: Lazic 4, Elif Ülkü, Meltem Yıldızhan 16, Gülşah Duman Bıçakçı 12, İdil Saçalır 3, Zeynep Can 2, Gizem Başaran Turan 10, Badiane 16, Davis 20
1. Periyot: 19-19
Devre: 32-37
3. Periyot: 40-61