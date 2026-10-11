Victor Osimhen hız kesmedi!

Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, Kasımpaşa maçıyla birlikte formasına kavuştu. 4 Eylül'de oynanan Başakşehir mücadelesinin 33'üncü dakikasında sakatlanan, Kocaelispor ve Trabzonspor karşılaşmalarında forma giyemeyen Nijeryalı oyuncu, Cuma akşamı oynanan maçın 77'nci dakikasında oyuna girdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı kırmızılıların süper starı, sahaya ayak basar basmaz da farkını ortaya koydu.
13 DAKİKAYA BİR ASİST SIĞDIRDI
Osimhen gol atamasa da Lemina'nın attığı golün pasını vererek, 13 dakikaya bir asist sığdırdı.
Bu sezon Süper Lig'de 5'inci maçına çıkan Victor Osimhen, böylece görev aldığı tüm mücadelelerde skora katkı yapmayı başardı.
ASİST SAYISINI 3'E ÇIKARDI
İlk 4 maçta 6 gol, 2 asistle oynayan Nijeryalı yıldız, asist sayısını 3'e çıkardı.
Yaşadığı sakatlığa rağmen Galatasaray'ın bu sezon en çok skora katkı yapan ismi olan Osimhen, ayrıca sarı-kırmızılı formayla çıktığı son 17 Süper Lig maçında da gole etki etti.
Osimhen, bu karşılaşmalarda 18 kez ağları havalandırırken, 8 defa da arkadaşlarına gol pası verdi ve 26 gole direkt katkı yaptı.
13 DAKİKAYA BİR ASİST SIĞDIRDI
Osimhen gol atamasa da Lemina'nın attığı golün pasını vererek, 13 dakikaya bir asist sığdırdı.
Bu sezon Süper Lig'de 5'inci maçına çıkan Victor Osimhen, böylece görev aldığı tüm mücadelelerde skora katkı yapmayı başardı.
ASİST SAYISINI 3'E ÇIKARDI
İlk 4 maçta 6 gol, 2 asistle oynayan Nijeryalı yıldız, asist sayısını 3'e çıkardı.
Yaşadığı sakatlığa rağmen Galatasaray'ın bu sezon en çok skora katkı yapan ismi olan Osimhen, ayrıca sarı-kırmızılı formayla çıktığı son 17 Süper Lig maçında da gole etki etti.
Osimhen, bu karşılaşmalarda 18 kez ağları havalandırırken, 8 defa da arkadaşlarına gol pası verdi ve 26 gole direkt katkı yaptı.