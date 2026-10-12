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Fenerbahçe'de Kerem problemi

Kerem Aktürkoğlu, bu sezon 12 resmi maçta gol atamadı. Milli futbolcu, son Rizespor maçında da fırsatları harcadı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 12 Ekim 2026 09:23
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de Kerem problemi
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Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, bu sezon Fenerbahçe'de beklentilerin uzağında kaldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 27 yaşındaki futbolcunun 12 maçta golü bulunmuyor. Son olarak Rizespor karşısında forma giyen milli yıldız, yakaladığı fırsatları değerlendiremedi.

Kaçırdığı gollerle dikkat çeken Kerem, performansıyla hayal kırıklığı yarattı.

Geçtiğimiz sezon Trendyol Süper Lig'deki ilk golünü 12. haftada atan Kerem, bu sezon skor üretmekte çok zorlanıyor.

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