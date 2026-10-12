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Aston Villa'da Fenerbahçe maçı öncesi Romelu Lukaku korkusu!

Belçikalı yıldız Romelu Lukaku, en sevdiği rakiplerden Aston Villa'ya karşı sahne almak için gün sayıyor. İngiliz ekibine karşı 11 maçta 9 gol ve 2 asist üreten tecrübeli santrfor, Devler Ligi mücadelesinde İsmail Kartal'dan daha fazla süre bekliyor. İşte detaylar...

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calendar 12 Ekim 2026 10:19 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2026 10:33
Haber: Fanatik, Fotoğraf: AA
Aston Villa'da Fenerbahçe maçı öncesi Romelu Lukaku korkusu!
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Fenerbahçe'nin santrforu Romelu Lukaku, profesyonel kulüp kariyerinde 107 farklı takıma karşı gol sevinci yaşadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Dünyaca ünlü forvet, çarşamba günkü Aston Villa maçını iple çekiyor. Çünkü Villa, Lukaku'nun en sevdiği rakiplerin başında geliyor. 33 yaşındaki oyuncu, İngiliz ekibine karşı 11 resmi karşılaşmaya çıktı.

SADECE BİR KEZ YENİLDİ

Lukaku, bu maçlarda 9 kez ağları sarstı, 2 de asist yaptı. Aston Villa, Belçikalı yıldızın kariyerinde en fazla gol sevinci yaşadığı ikinci takım konumunda.

Aston Villa, Romelu Lukaku'nun takımlarına karşı sadece 1 kez kazanırken, 2 beraberlik ve 8 yenilgi aldı.

11 MAÇTA 11 SKOR KATKISI

Tecrübeli golcü, 11 maçta 11 skor katkısı verdiği Aston Villa karşısında İsmail Kartal'ın kendisine daha fazla süre vermesini umuyor. Kartal, Milli arada Belçika Milli Takımı ile 3 maçta oynayan öğrencisini Rize'de yedek soyundurmuş ve sadece 10 dakika süre vermişti.

DAHA FAZLA SÜRE ALMASI BEKLENİYOR

İsmail Kartal'ın, Devler Ligi'ndeki mücadelede öğrencisinden daha fazla yararlanması bekleniyor. Hatta Big Rom, Premier Lig ekibine karşı Villa Park'ta maça ilk 11'de başlayabilir.

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