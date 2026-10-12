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Trabzonspor, ilk yarıda fişi çekiyor

Trabzonspor, bu sezon attığı 16 golün 12'sini maçların ilk yarısında kaydetti.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 12 Ekim 2026 11:01
Haber: Sabah, Fotoğraf: Trabzonspor.org
Trabzonspor, ilk yarıda fişi çekiyor
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Süper Lig'de geride kalan 7 haftada rakip fileleri 16 kez havalandıran Trabzonspor, bu gollerin 12'sini ilk 45 dakikada kaydetti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Böylece toplam gol sayısının yüzde 75'ini ilk yarılarda bulan bordomavililer, maçların henüz başında üstünlüğü ele alarak rakiplerinin işini zorlaştırdı.

Fatih Tekke döneminde başlayan bu gelenek Thomas Reis yönetiminde de sürdü. Alman teknik adam takımdaki sertliği de artırdı.

Trabzonspor ikinci yarının tamamında bir kişi eksik oynamasına rağmen Samsun karşısında toplamda 57 ikili mücadele kazandı. Samsun sadece 27'de kaldı.

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