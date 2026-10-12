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İşte Galatasaray'da Barcelona öncesi eksikler!

Galatasaray'da Wilfried Singo, sakatlığı nedeniyle Barcelona maçını kaçıracak. Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay, Eyüp Aydın ve Can Armando Güner de statü gereği forma giyemeyecek.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 12 Ekim 2026 10:53
Haber: AA, Fotoğraf: AA
İşte Galatasaray'da Barcelona öncesi eksikler!
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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında salı günü sahasında Barcelona'yı ağırlayacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Galatasaray'ın Fildişi Sahilli oyuncusu Wilfried Singo, sakatlığı sebebiyle bu maçta forma giyemeyecek.

Sağlık durumundan dolayı bir süredir takımdan uzak kalan ve bireysel çalışmalar yapan Singo, Barcelona karşısında oynayamayacak.

Ayrıca Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay, Eyüp Aydın ve Can Armando Güner, UEFA'ya bildirilen kadroda yer almadıkları için yarın mücadelede yer alamayacak.

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