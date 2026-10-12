Galatasaray - Barcelona: Düdük çalmadan tarihe geçti!

Galatasaray ile Barcelona arasında UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak dev karşılaşma daha ilk düdük çalmadan tarihe geçti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bilet fiyatları 75 bin TL'ye kadar yükselirken, mücadele Türk futbol tarihinin en pahalı maçı unvanını aldı.
Bu fiyatlara rağmen sarı-kırmızılı taraftarların ilgisi azalmadı ve satışa sunulan tüm biletler tükendi.
RAMS Park'ta tribünlerin tamamen dolacağı kritik mücadelede Galatasaray taraftarı takımlarına her zamanki gibi büyük destek verecek. Kapalı gişe oynanacak mücadelede gözler sahadaki futbol kadar tribünlerde oluşturulacak atmosferde de olacak.
HEDEF 250 MİLYON TL
Sınırlı sayıdaki biletlerin kısa sürede bitmesi, sarı-kırmızılı yönetimin de yüzünü güldürdü. Kritik mücadelede Galatasaray'ın bilet ve GS Store satışlarından önemli bir gelir elde etmesi bekleniyor. Sarı-kırmızılı kulübün maç günü bilet ve mağazacılık gelirleriyle kasasına yaklaşık 250 milyon TL koyabileceği bildirildi.
Bu fiyatlara rağmen sarı-kırmızılı taraftarların ilgisi azalmadı ve satışa sunulan tüm biletler tükendi.
RAMS Park'ta tribünlerin tamamen dolacağı kritik mücadelede Galatasaray taraftarı takımlarına her zamanki gibi büyük destek verecek. Kapalı gişe oynanacak mücadelede gözler sahadaki futbol kadar tribünlerde oluşturulacak atmosferde de olacak.
HEDEF 250 MİLYON TL
Sınırlı sayıdaki biletlerin kısa sürede bitmesi, sarı-kırmızılı yönetimin de yüzünü güldürdü. Kritik mücadelede Galatasaray'ın bilet ve GS Store satışlarından önemli bir gelir elde etmesi bekleniyor. Sarı-kırmızılı kulübün maç günü bilet ve mağazacılık gelirleriyle kasasına yaklaşık 250 milyon TL koyabileceği bildirildi.