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Fenerbahçe'de sevinmeye vakit yok!

Fenerbahçe, zorlu Rize deplasmanından 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Sarı lacivertliler şimdi gözünü Şampiyonlar Ligi'ne çevirdi. Devler Ligi'ne evinde Roma beraberliği ile giriş yapan İsmail Kartal ve öğrencileri, ilk deplasmanında Aston Villa karşısına çıkacak.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 12 Ekim 2026 10:29 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2026 10:33
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de sevinmeye vakit yok!
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Fenerbahçe, 8-0'lık Eyüspor zaferiyle girdiği Milli aradan, Rize deplasmanında alınan 3-0'lık galibiyetle geri döndü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Mert Müldür dışında eksik olmaması, Marco Asensio'nun formasına kavuşup gol sevinci yaşaması, Romelu Lukaku'nun asisti, Ederson'un yükselen performansı; Fenerbahçe'de yüzleri güldüren diğer gelişmeler oldu.

ASTON VILLA ANALİZİ İÇİN KOLLAR SIVANDI

İsmail Kartal ve öğrencileri için sevinmeye vakit yok. Sarı-Lacivertliler, Rize dönüşü gözünü hemen Şampiyonlar Ligi'ne çevirdi. F

enerbahçe, Devler Ligi'ndeki ilk maçında Roma ile Kadıköy'de 1-1 berabere kalmıştı. Kanarya, çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk deplasmanına Aston Villa karşısında İngiltere'de çıkacak.

Sarı lacivertliler, dün yaptığı antrenmanla zorlu mücadelenin provalarına başladı. Teknik ekip ise İngiliz ekibini analiz etmek için hemen kolları sıvadı.

TAKTİK PROVA BUGÜN

Fenerbahçe'de dünkü antrenman düşük tempoda geçti. Rize maçında en az 60 dakika süre alan oyuncular rejenerasyon yaptı. Diğer futbolcular ise pas ve bireysel çalışmalarla yetindi. İsmail Kartal, ekibinden alacağı analiz raporu sonrası bugünkü antrenmanda taktik çalışmaya ağırlık verecek. Rakibin güçlü ve zayıf yönleri belirlenip ona göre hazırlıklar yapılacak. Tecrübeli teknik adam, zorlu deplasmanda alınacak 1 puanın bile Devler Ligi'nde üst tura çıkma yolunda büyük avantaj sağlayacağı görüşünde.

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