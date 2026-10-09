Bugün
BİTTİ
Galatasaray
3
Kasımpaşa
1
Bugün
BİTTİ
Sivasspor
4
Pendikspor
1
Bugün
BİTTİ
Bodrum FK
0
Keçiörengücü
2
Bugün
BİTTİ
Ümraniye
1
Sarıyer
1
Bugün
BİTTİ
Vanspor FK
0
Bandırmaspor
2
Bugün
BİTTİ
B. Dortmund
2
Werder Bremen
2
Bugün
BİTTİ
Malaga
1
Espanyol
1
21 Ekim
21:00
Levante
Athletic Bilbao
Bugün
BİTTİ
Lens
2
Lyon
1

Anadolu Efes, Olympiakos'a kaybetti

EuroLeague 4. hafta maçında Anadolu Efes, Olympiakos'a deplasmanda 89-66 kaybetti.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 09 Ekim 2026 23:04 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2026 23:44
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Anadolu Efes, Olympiakos'a kaybetti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
EuroLeague'nin dördüncü haftasında, Anadolu Efes deplasmanda Yunanistan'ın Olympiakos takımına 89-66 mağlup oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bu sonuçla Anadolu Efes, EuroLeague'de 3. kez parkeden mağlubiyetle ayrılırken, Yunan ekibi ise 3. galibiyetini aldı.

Salon: Sunela Arena

Hakemler: Robert Lottermoser (Almanya), Michele Rossi (İtalya), Gentian Cici (Arnavutluk)

Olympiakos: Miller-Mcintyre 8, Ward 9, Vezenkov 9, Jones 11, Fournier 7, Montero 16, Papanikolaou 8, Dorsey 4, Ndiaye 9, Milutinov 4, Joseph 2, Dunston 2

Anadolu Efes: Lloyd 10, Saric 1, Dozier 11, Fernando, Strazel 7, Yusta 8, Russell 5, Malcolm 6, Payne 12, Ercan Osmani 6, Jones

1. periyot: 26-16

Devre: 35-31

3. periyot: 62-49

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.