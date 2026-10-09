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Abdülkerim Bardakcı, Bülent Korkmaz'ı geçti!

Galatasaray forması giyen Abdülkerim Bardakcı, Kasımpaşa maçındaki golüyle birlikte sarı-kırmızılılarda 18. golüne ulaştı. Milli futbolcu, kulübün efsanesi Bülent Korkmaz'ı geride bıraktı.

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calendar 09 Ekim 2026 20:52
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Abdülkerim Bardakcı, Bülent Korkmaz'ı geçti!
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Galatasaray forması giyen Abdülkerim Bardakcı, Kasımpaşa maçıyla birlikte önemli bir başarı yakaladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Milli futbolcu, Kasımpaşa maçında 45+1. dakikada kafayla ağları havalandırdı.

Abdülkerim Bardakcı, bu golüyle birlikte Galatasaray'da toplamda 18 gole ulaştı ve kulübün efsane isimlerinden Bülent Korkmaz'ı geride bıraktı.

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