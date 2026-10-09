Abdülkerim Bardakcı, Bülent Korkmaz'ı geçti!

Galatasaray forması giyen Abdülkerim Bardakcı, Kasımpaşa maçıyla birlikte önemli bir başarı yakaladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Milli futbolcu, Kasımpaşa maçında 45+1. dakikada kafayla ağları havalandırdı.
Abdülkerim Bardakcı, bu golüyle birlikte Galatasaray'da toplamda 18 gole ulaştı ve kulübün efsane isimlerinden Bülent Korkmaz'ı geride bıraktı.
Abdülkerim Bardakcı, bu golüyle birlikte Galatasaray'da toplamda 18 gole ulaştı ve kulübün efsane isimlerinden Bülent Korkmaz'ı geride bıraktı.