Bugün
BİTTİ
Galatasaray
3
Kasımpaşa
1
Bugün
BİTTİ
Sivasspor
4
Pendikspor
1
Bugün
BİTTİ
Bodrum FK
0
Keçiörengücü
2
Bugün
BİTTİ
Ümraniye
1
Sarıyer
1
Bugün
BİTTİ
Vanspor FK
0
Bandırmaspor
2
Bugün
BİTTİ
B. Dortmund
2
Werder Bremen
2
Bugün
BİTTİ
Malaga
1
Espanyol
1
21 Ekim
21:00
Levante
Athletic Bilbao
Bugün
BİTTİ
Lens
2
Lyon
1

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz siftah yaptı!

Galatasaray'ın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz, Kasımpaşa maçında attığı golle bu sezon ilk kez ağları havalandırdı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 09 Ekim 2026 22:24 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2026 22:31
Fotoğraf: AA
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz siftah yaptı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Kasımpaşa'yı konuk etti.

Sarı-kırmızılılarda Barış Alper Yılmaz, karşılaşmanın son bölümünde kaydettiği golle bu sezonki ilk gol sevincini yaşadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla BU SEZON İLK GOLÜNÜ ATTI

Mücadelenin 90. dakikasında Ismail Jakobs'un sol kanattan yaptığı ortada arka direkte topla buluşan Barış Alper Yılmaz, meşin yuvarlağı düzelttikten sonra yaptığı düzgün vuruşla ağları havalandırdı ve skoru 2-1'e getirdi.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve sağ bek pozisyonunda görev yapan 26 yaşındaki futbolcu, mücadelede 90 dakika sahada kaldı. Barış Alper Yılmaz, Kasımpaşa karşısında attığı golle bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.