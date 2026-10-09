Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz siftah yaptı!

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Kasımpaşa'yı konuk etti.
Sarı-kırmızılılarda Barış Alper Yılmaz, karşılaşmanın son bölümünde kaydettiği golle bu sezonki ilk gol sevincini yaşadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE BU SEZON İLK GOLÜNÜ ATTI
Mücadelenin 90. dakikasında Ismail Jakobs'un sol kanattan yaptığı ortada arka direkte topla buluşan Barış Alper Yılmaz, meşin yuvarlağı düzelttikten sonra yaptığı düzgün vuruşla ağları havalandırdı ve skoru 2-1'e getirdi.
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve sağ bek pozisyonunda görev yapan 26 yaşındaki futbolcu, mücadelede 90 dakika sahada kaldı. Barış Alper Yılmaz, Kasımpaşa karşısında attığı golle bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı.
Sarı-kırmızılılarda Barış Alper Yılmaz, karşılaşmanın son bölümünde kaydettiği golle bu sezonki ilk gol sevincini yaşadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE BU SEZON İLK GOLÜNÜ ATTI
Mücadelenin 90. dakikasında Ismail Jakobs'un sol kanattan yaptığı ortada arka direkte topla buluşan Barış Alper Yılmaz, meşin yuvarlağı düzelttikten sonra yaptığı düzgün vuruşla ağları havalandırdı ve skoru 2-1'e getirdi.
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve sağ bek pozisyonunda görev yapan 26 yaşındaki futbolcu, mücadelede 90 dakika sahada kaldı. Barış Alper Yılmaz, Kasımpaşa karşısında attığı golle bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı.