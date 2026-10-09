Liverpool'a dev maç öncesi iki kötü haber!

Liverpool Teknik Direktörü Andoni Iraola, ligde pazar günü Manchester City'ye karşı oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Iraola, Alexander Isak ve Cody Gakpo'nun sakatlıkları nedeniyle Manchester City maçını kaçıracaklarını söyledi.
İspanyol teknik adam, "Gakpo'nun ayak bileğinde bir sakatlık var. Bireysel antrenmanlarına devam ediyor ancak pazar günkü maça yetişemeyecek." dedi.
Isak'ın durumuyla ilgili konuşan Iraola, "Alex'in kalçasında bir sakatlık var. Kendini hazır hisseder hissetmez sahalara geri dönecek, uzun süreli bir durum söz konusu değil." diye konuştu.
İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Liverpool, pazar günü sahasında Manchester City'yi konuk edecek.
İspanyol teknik adam, "Gakpo'nun ayak bileğinde bir sakatlık var. Bireysel antrenmanlarına devam ediyor ancak pazar günkü maça yetişemeyecek." dedi.
Isak'ın durumuyla ilgili konuşan Iraola, "Alex'in kalçasında bir sakatlık var. Kendini hazır hisseder hissetmez sahalara geri dönecek, uzun süreli bir durum söz konusu değil." diye konuştu.
İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Liverpool, pazar günü sahasında Manchester City'yi konuk edecek.