Bugün
BİTTİ
Galatasaray
3
Kasımpaşa
1
Bugün
BİTTİ
Sivasspor
4
Pendikspor
1
Bugün
BİTTİ
Bodrum FK
0
Keçiörengücü
2
Bugün
BİTTİ
Ümraniye
1
Sarıyer
1
Bugün
BİTTİ
Vanspor FK
0
Bandırmaspor
2
CANLI
45'
B. Dortmund
0
Werder Bremen
0
CANLI
15'
Malaga
0
Espanyol
1
21 Ekim
21:00
Levante
Athletic Bilbao
CANLI
31'
Lens
0
Lyon
0

Sarıyer ile Ümraniyespor yenişemedi!

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Sarıyer, deplasmanda Ümraniyespor ile 1-1 berabere kaldı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 09 Ekim 2026 21:51 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2026 22:05
Fotoğraf: AA
Sarıyer ile Ümraniyespor yenişemedi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Ümraniyespor ile Sarıyer karşı karşıya geldi. Ümraniye Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İLK YARI ÜMRANİYESPOR'UN

Karşılaşmanın 23. dakikasında Oğuz Yıldırım'ın kaydettiği golle Ümraniyespor 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip, ilk yarıyı bu skorla üstün tamamladı.

SARİYER EŞİTLİĞİ YAKALADI

İkinci yarıda beraberlik için baskısını artıran Sarıyer, 73. dakikada Efecan Karaca'nın golüyle skoru 1-1'e getirdi. Kalan dakikalarda iki takım da başka gol bulamayınca mücadele beraberlikle tamamlandı.

PUAN DURUMU

Bu sonuçla Sarıyer, ligde 9 maç sonunda puanını 15'e yükseltti. Ümraniyespor ise 7 puana ulaştı.

Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir

Hakemler: Erdem Mertoğlu, Mücahid Adem Çelebi, Onur Gülter

Eminevim Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Oğuz Yıldırım, Mustafa Kartal, Glumac, Yunus Emre Gedik (Dk. 61 Ale Yaşar), Serkan Göksu (Dk. 78 Koita), Berat Yılmaz (Dk. 46 Atalay Babacan), Djokanovic, Blanco (Dk. 78 Kerem Şen), Hostikka, Soukou

SMS Grup Sarıyer: Sehic, Cebrail Karayel, Işık Kaan Arslan (Dk. 46 Erdi Dikmen), Caner Osmanpaşa, Eşref Korkmazoğlu, Silva, Tunahan Ergül (Dk. 78 Attamah), Barış Alıcı (Dk. 61 Doğancan Davas), Furkan Gedik (Dk. 61 Eren Karadağ), Efecan Karaca, Batuhan Kör (Dk. 61 Thiam)

Goller: Dk. 23 Oğuz Yıldırım (Eminevim Ümraniyespor), Dk. 73 Efecan Karaca (SMS Grup Sarıyer)

Sarı kartlar: Dk. 17 Glumac (Eminevim Ümraniyespor), Dk. 79 Erdi Dikmen (SMS Grup Sarıyer)

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.