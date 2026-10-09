Sarıyer ile Ümraniyespor yenişemedi!

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Ümraniyespor ile Sarıyer karşı karşıya geldi. Ümraniye Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İLK YARI ÜMRANİYESPOR'UN
Karşılaşmanın 23. dakikasında Oğuz Yıldırım'ın kaydettiği golle Ümraniyespor 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip, ilk yarıyı bu skorla üstün tamamladı.
SARİYER EŞİTLİĞİ YAKALADI
İkinci yarıda beraberlik için baskısını artıran Sarıyer, 73. dakikada Efecan Karaca'nın golüyle skoru 1-1'e getirdi. Kalan dakikalarda iki takım da başka gol bulamayınca mücadele beraberlikle tamamlandı.
PUAN DURUMU
Bu sonuçla Sarıyer, ligde 9 maç sonunda puanını 15'e yükseltti. Ümraniyespor ise 7 puana ulaştı.
Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir
Hakemler: Erdem Mertoğlu, Mücahid Adem Çelebi, Onur Gülter
Eminevim Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Oğuz Yıldırım, Mustafa Kartal, Glumac, Yunus Emre Gedik (Dk. 61 Ale Yaşar), Serkan Göksu (Dk. 78 Koita), Berat Yılmaz (Dk. 46 Atalay Babacan), Djokanovic, Blanco (Dk. 78 Kerem Şen), Hostikka, Soukou
SMS Grup Sarıyer: Sehic, Cebrail Karayel, Işık Kaan Arslan (Dk. 46 Erdi Dikmen), Caner Osmanpaşa, Eşref Korkmazoğlu, Silva, Tunahan Ergül (Dk. 78 Attamah), Barış Alıcı (Dk. 61 Doğancan Davas), Furkan Gedik (Dk. 61 Eren Karadağ), Efecan Karaca, Batuhan Kör (Dk. 61 Thiam)
Goller: Dk. 23 Oğuz Yıldırım (Eminevim Ümraniyespor), Dk. 73 Efecan Karaca (SMS Grup Sarıyer)
Sarı kartlar: Dk. 17 Glumac (Eminevim Ümraniyespor), Dk. 79 Erdi Dikmen (SMS Grup Sarıyer)
Karşılaşmanın 23. dakikasında Oğuz Yıldırım'ın kaydettiği golle Ümraniyespor 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip, ilk yarıyı bu skorla üstün tamamladı.
SARİYER EŞİTLİĞİ YAKALADI
İkinci yarıda beraberlik için baskısını artıran Sarıyer, 73. dakikada Efecan Karaca'nın golüyle skoru 1-1'e getirdi. Kalan dakikalarda iki takım da başka gol bulamayınca mücadele beraberlikle tamamlandı.
PUAN DURUMU
Bu sonuçla Sarıyer, ligde 9 maç sonunda puanını 15'e yükseltti. Ümraniyespor ise 7 puana ulaştı.
Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir
Hakemler: Erdem Mertoğlu, Mücahid Adem Çelebi, Onur Gülter
Eminevim Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Oğuz Yıldırım, Mustafa Kartal, Glumac, Yunus Emre Gedik (Dk. 61 Ale Yaşar), Serkan Göksu (Dk. 78 Koita), Berat Yılmaz (Dk. 46 Atalay Babacan), Djokanovic, Blanco (Dk. 78 Kerem Şen), Hostikka, Soukou
SMS Grup Sarıyer: Sehic, Cebrail Karayel, Işık Kaan Arslan (Dk. 46 Erdi Dikmen), Caner Osmanpaşa, Eşref Korkmazoğlu, Silva, Tunahan Ergül (Dk. 78 Attamah), Barış Alıcı (Dk. 61 Doğancan Davas), Furkan Gedik (Dk. 61 Eren Karadağ), Efecan Karaca, Batuhan Kör (Dk. 61 Thiam)
Goller: Dk. 23 Oğuz Yıldırım (Eminevim Ümraniyespor), Dk. 73 Efecan Karaca (SMS Grup Sarıyer)
Sarı kartlar: Dk. 17 Glumac (Eminevim Ümraniyespor), Dk. 79 Erdi Dikmen (SMS Grup Sarıyer)