Beşiktaş'ta Dusan Vlahovic rekora koşuyor

Beşiktaş'ta milli aranın ardından gözler Kocaelispor ile oynanacak karşılaşmaya çevrildi. Siyah-beyazlılarda Dusan Vlahovic, Tüpraş Park'taki mücadelede önemli bir rekora imza atma fırsatı yakaladı.
Beşiktaş formasıyla ilk 11'de başladığı ilk 3 karşılaşmada da gol atmayı başaran Sırp santrfor, Kocaelispor maçında da fileleri havalandırması halinde kulüp tarihinde son 26 yılda bir ilki gerçekleştirecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE BİR GOL ATARSA REKOR KIRACAK
2000-2001 sezonundan bu yana Beşiktaş formasıyla ilk 11'de çıktığı ilk 4 karşılaşmanın tamamında gol atan bir futbolcu bulunmuyor.
Çorum FK, Fenerbahçe ve Amed Sportif maçlarında gol sevinci yaşayan Vlahovic, Kocaelispor karşısında da ağları sarsması halinde söz konusu dönemde bu başarıyı gösteren ilk oyuncu olacak.
3 MAÇTA 5 GOL ATTI
Milli ara öncesinde oynanan 3 karşılaşmada toplam 5 gol kaydeden 26 yaşındaki futbolcu, Kocaelispor karşısında da başarılı performansını sürdürmeyi hedefliyor.
Sırp santrfor, gol krallığı yarışında da iddialı bir konuma gelmek istiyor.
ANTRENMANLARDA DİKKAT ÇEKTİ
Dusan Vlahovic, milli aranın ardından gerçekleştirilen antrenmanlardaki performansıyla da öne çıktı.
Fizik gücü ve sol ayağıyla etkili olan Sırp futbolcunun antrenmanlarda attığı goller, teknik direktör Vincenzo Italiano'nun da beğenisini kazandı.
Beşiktaş formasıyla ilk 11'de başladığı ilk 3 karşılaşmada da gol atmayı başaran Sırp santrfor, Kocaelispor maçında da fileleri havalandırması halinde kulüp tarihinde son 26 yılda bir ilki gerçekleştirecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE BİR GOL ATARSA REKOR KIRACAK
2000-2001 sezonundan bu yana Beşiktaş formasıyla ilk 11'de çıktığı ilk 4 karşılaşmanın tamamında gol atan bir futbolcu bulunmuyor.
Çorum FK, Fenerbahçe ve Amed Sportif maçlarında gol sevinci yaşayan Vlahovic, Kocaelispor karşısında da ağları sarsması halinde söz konusu dönemde bu başarıyı gösteren ilk oyuncu olacak.
3 MAÇTA 5 GOL ATTI
Milli ara öncesinde oynanan 3 karşılaşmada toplam 5 gol kaydeden 26 yaşındaki futbolcu, Kocaelispor karşısında da başarılı performansını sürdürmeyi hedefliyor.
Sırp santrfor, gol krallığı yarışında da iddialı bir konuma gelmek istiyor.
ANTRENMANLARDA DİKKAT ÇEKTİ
Dusan Vlahovic, milli aranın ardından gerçekleştirilen antrenmanlardaki performansıyla da öne çıktı.
Fizik gücü ve sol ayağıyla etkili olan Sırp futbolcunun antrenmanlarda attığı goller, teknik direktör Vincenzo Italiano'nun da beğenisini kazandı.