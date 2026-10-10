Scottie Wilbekin: 'Kazanmak kolay değil'

Beşiktaş, EuroLeague'in 4. haftasında deplasmanda karşılaştığı Baskonia'yı mağlup ederek organizasyondaki ikinci galibiyetini elde etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Siyah-beyazlıların deneyimli basketbolcusu Scottie Wilbekin, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada deplasman galibiyetinin önemine dikkat çekti.
"DEPLASMANDA KAZANMAK KOLAY DEĞİL"
Scottie Wilbekin, Baskonia karşılaşmasının ardından şu ifadeleri kullandı:
"Bugün aslında sezonun ilk seyircili, gerçek deplasman maçını oynadık. Bu ortamda kazanmak çok güzel, EuroLeague'de hiçbir deplasmanda kazanmak kolay değil. Baskonia'nın iyi oyuncuları var, dolayısıyla kazandığımız için mutluyum."
"DEPLASMANDA KAZANMAK KOLAY DEĞİL"
Scottie Wilbekin, Baskonia karşılaşmasının ardından şu ifadeleri kullandı:
"Bugün aslında sezonun ilk seyircili, gerçek deplasman maçını oynadık. Bu ortamda kazanmak çok güzel, EuroLeague'de hiçbir deplasmanda kazanmak kolay değil. Baskonia'nın iyi oyuncuları var, dolayısıyla kazandığımız için mutluyum."