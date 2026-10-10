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Scottie Wilbekin: "Kazanmak kolay değil"

Beşiktaş'ın deneyimli basketbolcusu Scottie Wilbekin, EuroLeague'de Baskonia karşısında alınan galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 10 Ekim 2026 00:35
Fotoğraf: AA
Scottie Wilbekin: 'Kazanmak kolay değil'
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Beşiktaş, EuroLeague'in 4. haftasında deplasmanda karşılaştığı Baskonia'yı mağlup ederek organizasyondaki ikinci galibiyetini elde etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Siyah-beyazlıların deneyimli basketbolcusu Scottie Wilbekin, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada deplasman galibiyetinin önemine dikkat çekti.

"DEPLASMANDA KAZANMAK KOLAY DEĞİL"

Scottie Wilbekin, Baskonia karşılaşmasının ardından şu ifadeleri kullandı:

"Bugün aslında sezonun ilk seyircili, gerçek deplasman maçını oynadık. Bu ortamda kazanmak çok güzel, EuroLeague'de hiçbir deplasmanda kazanmak kolay değil. Baskonia'nın iyi oyuncuları var, dolayısıyla kazandığımız için mutluyum."

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