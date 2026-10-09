Galatasaray - Kasımpaşa: 11'ler

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE RAMS Park'taki mücadele, saat 20.00'de başlayacak. Hakem Halil Umut Meler'in yöneteceği maçın VAR koltuğunda Portekiz'den Gustavo Fernandes Correia oturacak. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
11'LER
Galatasaray: Uğurcan, Barış Alper, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Yunus Akgün, Batrakov, Rafael Leao, Deniz Gül.
Kasımpaşa (Muhtemel) Gianniotis, Winck, Mouanga, Ilie, Ayberk, Baldursson, Kerem, Rak Sakyi, Rafferty, Ali Yavuz, Güven.
Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de çıktığı 6 maçta 4 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet yaşayarak 13 puanla ikinci sırada yer aldı. "Cimbom" bu müsabakalarda 13 kez ağları sarsarken, 10 golü kalesinde gördü.
Ligdeki ilk 6 maçında 2 galibiyet ve 4 beraberliği bulunan Kasımpaşa ise haftaya 10 puanla 8. sırada girdi.
GALATASARAY'DA EKSİKLER
Sarı-kırmızılı ekipte Fransız oyuncu Lesley Ugochukwu, kırmızı kart cezası nedeniyle Kasımpaşa karşısında forma giyemeyecek.
Ligin 6. haftasındaki Trabzonspor maçında rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle direkt kırmızı kartla cezalandırılan ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 2 maçtan men edilen Ugochukwu, karşılaşmada görev alamayacak.
Öte yandan bu haftaki idmanların bir kısmına katılan Victor Osimhen, Günay Güvenç, Roland Sallai ve Mario Lemina ile bireysel çalışmalara başlayan Wilfried Singo'nun durumu maç günü belli olacak.
OKAN BURUK, TAKIMIN BAŞINDA GÖREV ALAMAYACAK
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, cezası nedeniyle Kasımpaşa karşısında kulübede olamayacak.
Son Trabzonspor karşılaşmasında "hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle PFDK tarafından 1 resmi maçtan men edilen Buruk, takımının başında yer alamayacak.
LİGDE SON 38 İÇ SAHA MAÇINDA MAĞLUP OLMADI
Galatasaray, Süper Lig'de sahasındaki son 38 maçta mağlubiyet görmedi.
Sahasındaki son mağlubiyetini 19 Mayıs 2024'te Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada yaşayan sarı-kırmızılılar, sonraki lig mücadelelerinde 30 galibiyet ve 8 beraberlik elde etti.
LİGİN TEK NAMAĞLUP TAKIMI KASIMPAŞA
Kasımpaşa, ilk 6 hafta itibarıyla Süper Lig'deki tek namağlup takım konumunda bulunuyor.
Teknik direktör Emre Belözoğlu ile sezona iyi bir giriş yapan İstanbul ekibi, ilk 6 maçında Trabzonspor, İstanbul Başakşehir, Amed Sportif Faaliyetler ve TÜMOSAN Konyaspor ile berabere kaldı. Kasımpaşa, ligde Arca Çorum FK ile Gençlerbirliği'ni de mağlup etmeyi başardı.
Lacivert-beyazlı ekip, bu müsabakalarda 7 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 5 gol gördü.
Galatasaray ile Kasımpaşa, Süper Lig'de 45. kez karşılaşacak.
Ligde iki ekip arasındaki 44 maçtan 27'sini Galatasaray kazanırken 9 müsabaka berabere bitti. Kasımpaşa, 8 maçı galip tamamladı.
Galatasaray, bu maçlarda 90 kez ağları havalandırırken Kasımpaşa, rakibine 49 golle karşılık verdi.
RAMS PARK'TAKİ MAÇLAR
Galatasaray ile Kasımpaşa, 15 Ocak 2011'de hizmete giren Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta 15 kez karşılaştı.
Sarı-kırmızılılar, bu statta Kasımpaşa'yı 11 maçta yenerken lacivert-beyazlılar, deplasmandaki 3 karşılaşmayı kazandı. RAMS Park'taki 1 müsabaka berabere sonuçlandı.
Galatasaray bu maçlarda 31, Kasımpaşa da 20 kez ağları havalandırdı.
G.SARAY, BURUK YÖNETİMİNDE KASIMPAŞA'YA 1 KEZ MAĞLUP
Sarı-kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Kasımpaşa'ya sadece 1 kez mağlup oldu.
Okan Buruk'un 2022-2023 sezonunun başında takımın teknik direktörlük görevine getirilmesinin ardından Galatasaray, lacivert-beyazlılarla ligde 8 maç yaptı. Sarı-kırmızılılar, bu karşılaşmalarda 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.
Galatasaray, söz konusu 8 maçta 19 kez ağları sarsarken, 13 gol yedi.
EN FARKLI SKORLAR
Galatasaray, galibiyet sayısında üstünlük kurduğu rakibini ligde bir kez 5-0, bir kez de 4-0 yendi.
Kasımpaşa ise 2013-2014 sezonunda deplasmandaki maçı 4-0 kazandı.
Galatasaray'ın 1962-1963 sezonunda 5-2, 2023-2024 sezonunda 4-3 kazandığı maçlar, iki takım arasındaki en gollü karşılaşmalar olarak kayıtlara geçti.
11'LER
Galatasaray: Uğurcan, Barış Alper, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Yunus Akgün, Batrakov, Rafael Leao, Deniz Gül.
Kasımpaşa (Muhtemel) Gianniotis, Winck, Mouanga, Ilie, Ayberk, Baldursson, Kerem, Rak Sakyi, Rafferty, Ali Yavuz, Güven.
Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de çıktığı 6 maçta 4 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet yaşayarak 13 puanla ikinci sırada yer aldı. "Cimbom" bu müsabakalarda 13 kez ağları sarsarken, 10 golü kalesinde gördü.
Ligdeki ilk 6 maçında 2 galibiyet ve 4 beraberliği bulunan Kasımpaşa ise haftaya 10 puanla 8. sırada girdi.
GALATASARAY'DA EKSİKLER
Sarı-kırmızılı ekipte Fransız oyuncu Lesley Ugochukwu, kırmızı kart cezası nedeniyle Kasımpaşa karşısında forma giyemeyecek.
Ligin 6. haftasındaki Trabzonspor maçında rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle direkt kırmızı kartla cezalandırılan ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 2 maçtan men edilen Ugochukwu, karşılaşmada görev alamayacak.
Öte yandan bu haftaki idmanların bir kısmına katılan Victor Osimhen, Günay Güvenç, Roland Sallai ve Mario Lemina ile bireysel çalışmalara başlayan Wilfried Singo'nun durumu maç günü belli olacak.
OKAN BURUK, TAKIMIN BAŞINDA GÖREV ALAMAYACAK
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, cezası nedeniyle Kasımpaşa karşısında kulübede olamayacak.
Son Trabzonspor karşılaşmasında "hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle PFDK tarafından 1 resmi maçtan men edilen Buruk, takımının başında yer alamayacak.
LİGDE SON 38 İÇ SAHA MAÇINDA MAĞLUP OLMADI
Galatasaray, Süper Lig'de sahasındaki son 38 maçta mağlubiyet görmedi.
Sahasındaki son mağlubiyetini 19 Mayıs 2024'te Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada yaşayan sarı-kırmızılılar, sonraki lig mücadelelerinde 30 galibiyet ve 8 beraberlik elde etti.
LİGİN TEK NAMAĞLUP TAKIMI KASIMPAŞA
Kasımpaşa, ilk 6 hafta itibarıyla Süper Lig'deki tek namağlup takım konumunda bulunuyor.
Teknik direktör Emre Belözoğlu ile sezona iyi bir giriş yapan İstanbul ekibi, ilk 6 maçında Trabzonspor, İstanbul Başakşehir, Amed Sportif Faaliyetler ve TÜMOSAN Konyaspor ile berabere kaldı. Kasımpaşa, ligde Arca Çorum FK ile Gençlerbirliği'ni de mağlup etmeyi başardı.
Lacivert-beyazlı ekip, bu müsabakalarda 7 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 5 gol gördü.
Galatasaray ile Kasımpaşa, Süper Lig'de 45. kez karşılaşacak.
Ligde iki ekip arasındaki 44 maçtan 27'sini Galatasaray kazanırken 9 müsabaka berabere bitti. Kasımpaşa, 8 maçı galip tamamladı.
Galatasaray, bu maçlarda 90 kez ağları havalandırırken Kasımpaşa, rakibine 49 golle karşılık verdi.
RAMS PARK'TAKİ MAÇLAR
Galatasaray ile Kasımpaşa, 15 Ocak 2011'de hizmete giren Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta 15 kez karşılaştı.
Sarı-kırmızılılar, bu statta Kasımpaşa'yı 11 maçta yenerken lacivert-beyazlılar, deplasmandaki 3 karşılaşmayı kazandı. RAMS Park'taki 1 müsabaka berabere sonuçlandı.
Galatasaray bu maçlarda 31, Kasımpaşa da 20 kez ağları havalandırdı.
G.SARAY, BURUK YÖNETİMİNDE KASIMPAŞA'YA 1 KEZ MAĞLUP
Sarı-kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Kasımpaşa'ya sadece 1 kez mağlup oldu.
Okan Buruk'un 2022-2023 sezonunun başında takımın teknik direktörlük görevine getirilmesinin ardından Galatasaray, lacivert-beyazlılarla ligde 8 maç yaptı. Sarı-kırmızılılar, bu karşılaşmalarda 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.
Galatasaray, söz konusu 8 maçta 19 kez ağları sarsarken, 13 gol yedi.
EN FARKLI SKORLAR
Galatasaray, galibiyet sayısında üstünlük kurduğu rakibini ligde bir kez 5-0, bir kez de 4-0 yendi.
Kasımpaşa ise 2013-2014 sezonunda deplasmandaki maçı 4-0 kazandı.
Galatasaray'ın 1962-1963 sezonunda 5-2, 2023-2024 sezonunda 4-3 kazandığı maçlar, iki takım arasındaki en gollü karşılaşmalar olarak kayıtlara geçti.