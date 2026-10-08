Yaşar Kemal Uğurlu'dan istifa kararı ve açıklama

VAR Müdür Yardımcısı Yaşar Kemal Uğurlu, görevinden istifa etti. Uğurlu, istifa kararıyla ilgili konuştu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 08 Ekim 2026 15:36
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Yaşar Kemal Uğurlu'dan istifa kararı ve açıklama
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Türk futbolunda hakemler dosyasıyla birlikte önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Yaşar Kemal Uğurlu'dan istifa kararı geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla VAR Müdür Yardımcısı Yaşar Kemal Uğurlu, görevinden istifa etti. Hakem Uğurlu, istifa kararıyla ilgili Yeni Şafak'tan Burak Doğan'a açıklamalarda bulundu.

Uğurlu, son yaşanan süreçlerin kendisini psikolojik olarak yıprattığını ve bu sebeple istifa kararı aldığını söyledi.

Yaşar Kemal Uğurlu, MHK süreciyle ilgili, "Devletimize güveniyoruz. Ortada olan bir şey varsa zaten ortaya çıkacaktır, olmayan bir şey varsa da ortaya çıkacaktır. Ben de süreci sizler gibi takip ediyorum." dedi.

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