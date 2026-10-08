Alex Ferguson'dan yıllar sonra gelen itiraf: 'Oturup ağladım'

Manchester United'da 27 yıl görev yaptıktan sonra 2013 yılında emekliye ayrılan Sir Alex Ferguson, teknik direktörlük kariyerini noktalama kararının perde arkasını yıllar sonra anlattı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 84 yaşındaki İskoç teknik adam, yeni kitabı "Hayatımın Oyunları"nda, eşi Cathy'nin kız kardeşi Bridget'in Ekim 2012'de hayatını kaybetmesinin emeklilik kararında belirleyici olduğunu açıkladı.
"BRIDGET'İN ÖLÜMÜ HER ŞEYİ DEĞİŞTİRDİ"
Emekli olmayı daha önce düşünmediğini belirten Ferguson, o dönemde sağlığının yerinde olduğunu ve futbolun kendisine hala keyif verdiğini söyledi.
Tecrübeli teknik adam, kitabında şu ifadeleri kullandı:
"Cathy'nin kız kardeşi Bridget'in Ekim 2012'de vefat etmesine kadar emekliliği düşünmüyordum. İlk bakışta ve taraftarlar için eminim ki hiçbir sorun yokmuş gibi görünüyordu. Sağlığım yerindeydi."
"Kendimi formda tutmaya çalıştım. Kalçam ağrımaya başladığında bazen saha kenarında bastonla yürürken görülmek istemeyeceğimi düşünsem de, bolca enerjim varmış gibi hissediyordum. Kulüpten ve futboldan keyif alıyordum, ama Bridget'in ölümü her şeyi değiştirdi."
"CATHY İÇİN ÇOK BÜYÜK BİR DARBE OLDU"
Eşinin yaşadığı kaybın kendisini derinden etkilediğini belirten Ferguson, kararını uzun süre yakın çevresi dışında kimseyle paylaşmadığını ifade etti.
Ferguson, "Bu Cathy için çok büyük bir darbe oldu çünkü Bridget hayatının her döneminde onun bir parçası olmuştu. Kardeşler arasında gördüğüm en yakın bağa sahiplerdi. Cathy ve oğullarımız dışında, Şubat ayında bir Pazar öğleden sonra David Gill beni ziyarete gelip emekli olmaya karar verdiğini söyleyene kadar kimse bu kararımdan haberdar değildi" dedi.
"MASAMDA OTURUP AĞLADIM"
Emeklilik kararını Manchester United futbolcularına ve kulüp çalışanlarına açıkladığı gün yaşadıklarını da anlatan Ferguson, duygularını kontrol etmekte zorlandığını söyledi.
İskoç teknik adam, o anları şu sözlerle aktardı:
"Haberi teknik ekibe, oyunculara ve Carrington'daki herkese iletirken duygularımı kontrol altında tutmayı başardım. Ancak ofise dönüp kapıyı kapattığımda her şeyin farkına vardım."
"Masamda oturup ağladım. O zaman her şeyin bittiğini anladım. Bu takımı Wembley'e ya da Avrupa maçlarına götürmeyecektim, kupa ya da lig kazanmak için de sahaya sürmeyecektim. Gözlerimi sildikten sonra, haber kamuoyuna duyurulmadan önce hızla oradan uzaklaşmam gerektiğini düşündüm."
"BUNU BİR DAHA ASLA YAŞAYAMAYACAĞIM"
Ferguson, emeklilik kararının ardından Old Trafford'da Swansea City ile oynadıkları karşılaşma öncesinde yaşadığı bir anıyı da paylaştı.
Soyunma odasında masör Rod Thornley ile sohbet ederken bir daha aynı duyguları yaşayamayacağını düşündüğünü belirten Ferguson, "İster istemez 'Bunu bir daha asla yaşayamayacağım' diye düşündüm" ifadelerini kullandı.
Thornley'nin kendisine, "Asla uzun süre kalamayacaksın. Gelecek yıl geri döneceksin. Bunun için endişelenme" yanıtını verdiğini aktaran Ferguson, maçın başlamasını sabırsızlıkla beklediğini ve kararını yeniden sorgulamadığını belirtti.
EŞİNİ 2023 YILINDA KAYBETTİ
Sir Alex Ferguson, 2013 yılının Mayıs ayında Manchester United ile 13. Premier Lig şampiyonluğunu kazanarak teknik direktörlük kariyerine son verdi.
İskoç teknik adamın hayatında önemli bir yere sahip olan eşi Lady Cathy, Ekim 2023'te 84 yaşında hayatını kaybetti.
1964 yılında Glasgow'daki bir daktilo fabrikasında tanışan çift, 1966 yılında evlendi.
Ferguson, 2013'te emeklilik kararını açıklarken de eşinin kariyerindeki rolüne dikkat çekmiş ve Cathy'nin kendisine istikrar ile cesaret sağlayan en önemli destek olduğunu belirtmişti.
"BRIDGET'İN ÖLÜMÜ HER ŞEYİ DEĞİŞTİRDİ"
Emekli olmayı daha önce düşünmediğini belirten Ferguson, o dönemde sağlığının yerinde olduğunu ve futbolun kendisine hala keyif verdiğini söyledi.
Tecrübeli teknik adam, kitabında şu ifadeleri kullandı:
"Cathy'nin kız kardeşi Bridget'in Ekim 2012'de vefat etmesine kadar emekliliği düşünmüyordum. İlk bakışta ve taraftarlar için eminim ki hiçbir sorun yokmuş gibi görünüyordu. Sağlığım yerindeydi."
"Kendimi formda tutmaya çalıştım. Kalçam ağrımaya başladığında bazen saha kenarında bastonla yürürken görülmek istemeyeceğimi düşünsem de, bolca enerjim varmış gibi hissediyordum. Kulüpten ve futboldan keyif alıyordum, ama Bridget'in ölümü her şeyi değiştirdi."
"CATHY İÇİN ÇOK BÜYÜK BİR DARBE OLDU"
Eşinin yaşadığı kaybın kendisini derinden etkilediğini belirten Ferguson, kararını uzun süre yakın çevresi dışında kimseyle paylaşmadığını ifade etti.
Ferguson, "Bu Cathy için çok büyük bir darbe oldu çünkü Bridget hayatının her döneminde onun bir parçası olmuştu. Kardeşler arasında gördüğüm en yakın bağa sahiplerdi. Cathy ve oğullarımız dışında, Şubat ayında bir Pazar öğleden sonra David Gill beni ziyarete gelip emekli olmaya karar verdiğini söyleyene kadar kimse bu kararımdan haberdar değildi" dedi.
"MASAMDA OTURUP AĞLADIM"
Emeklilik kararını Manchester United futbolcularına ve kulüp çalışanlarına açıkladığı gün yaşadıklarını da anlatan Ferguson, duygularını kontrol etmekte zorlandığını söyledi.
İskoç teknik adam, o anları şu sözlerle aktardı:
"Haberi teknik ekibe, oyunculara ve Carrington'daki herkese iletirken duygularımı kontrol altında tutmayı başardım. Ancak ofise dönüp kapıyı kapattığımda her şeyin farkına vardım."
"Masamda oturup ağladım. O zaman her şeyin bittiğini anladım. Bu takımı Wembley'e ya da Avrupa maçlarına götürmeyecektim, kupa ya da lig kazanmak için de sahaya sürmeyecektim. Gözlerimi sildikten sonra, haber kamuoyuna duyurulmadan önce hızla oradan uzaklaşmam gerektiğini düşündüm."
"BUNU BİR DAHA ASLA YAŞAYAMAYACAĞIM"
Ferguson, emeklilik kararının ardından Old Trafford'da Swansea City ile oynadıkları karşılaşma öncesinde yaşadığı bir anıyı da paylaştı.
Soyunma odasında masör Rod Thornley ile sohbet ederken bir daha aynı duyguları yaşayamayacağını düşündüğünü belirten Ferguson, "İster istemez 'Bunu bir daha asla yaşayamayacağım' diye düşündüm" ifadelerini kullandı.
Thornley'nin kendisine, "Asla uzun süre kalamayacaksın. Gelecek yıl geri döneceksin. Bunun için endişelenme" yanıtını verdiğini aktaran Ferguson, maçın başlamasını sabırsızlıkla beklediğini ve kararını yeniden sorgulamadığını belirtti.
EŞİNİ 2023 YILINDA KAYBETTİ
Sir Alex Ferguson, 2013 yılının Mayıs ayında Manchester United ile 13. Premier Lig şampiyonluğunu kazanarak teknik direktörlük kariyerine son verdi.
İskoç teknik adamın hayatında önemli bir yere sahip olan eşi Lady Cathy, Ekim 2023'te 84 yaşında hayatını kaybetti.
1964 yılında Glasgow'daki bir daktilo fabrikasında tanışan çift, 1966 yılında evlendi.
Ferguson, 2013'te emeklilik kararını açıklarken de eşinin kariyerindeki rolüne dikkat çekmiş ve Cathy'nin kendisine istikrar ile cesaret sağlayan en önemli destek olduğunu belirtmişti.