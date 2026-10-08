İşte Süper Lig'de haftanın hakemleri!

Süper Lig'de 7. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 08 Ekim 2026 14:33 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2026 14:54
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
İşte Süper Lig'de haftanın hakemleri!
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Trendyol Süper Lig'de 7. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre haftanın maçlarında görev alacak hakemler şunlar:

Cuma:

20.00 Galatasaray-Kasımpaşa: Halil Umut Meler

10 Ekim Cumartesi:

13.30 Gençlerbirliği-Amed Sportif Faaliyetler: Ümit Öztürk

16.00 Samsunspor-Trabzonspor: Oğuzhan Çakır

16.00 Corendon Alanyaspor-Erzurumspor FK: Davut Dakul Çelik

19.00 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe: Ozan Ergün

11 Ekim Pazar:

13.30 TÜMOSAN Konyaspor-İstanbul Başakşehir: Batuhan Kolak

16.00 Gaziantep FK-Arca Çorum FK: Gürcan Hasova

19.00 Beşiktaş-Kocaelispor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

12 Ekim Pazartesi:

20.00 Eyüpspor-Göztepe: Atilla Karaoğlan


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