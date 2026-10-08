Abdurrahim Albayrak'tan başkanlık açıklaması

Abdurrahim Albayrak, Galatasaray başkanlığına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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calendar 08 Ekim 2026 16:29 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2026 16:39
Haber: Sporx.com
Abdurrahim Albayrak'tan başkanlık açıklaması
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Galatasaray'da geçmiş dönemlerde önemli görevler üstlenen Abdurrahim Albayrak, sarı-kırmızılı kulübün başkanlığına ilişkin açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Ali Naci Küçük'ün haberine göre Albayrak, Dursun Özbek'in aday olduğu sürece başkanlık için herhangi bir girişimde bulunmayacağını belirtti.

"GÖREVE TALİP OLURUM"

Dursun Özbek'e desteğini sürdüreceğini ifade eden Abdurrahim Albayrak, şu sözleri kullandı:

"Dursun Özbek olduğu sürece her zaman destek noktasındayım, göreve talip olmam. Eğer başkan Dursun Özbek aday olmazsa, o zaman göreve talip olurum."

GALATASARAY'DA ÖNEMLİ GÖREVLER ÜSTLENDİ

Galatasaray'da uzun yıllar yöneticilik yapan Abdurrahim Albayrak, 1992-1993 ve 1993-1994 sezonlarında altyapı başkanlığı görevini üstlendi.

2001-2002, 2011-2012 ve 2012-2013 dönemlerinde futbol şube sorumlusu olarak görev yapan Albayrak, 2014 yılında Duygun Yarsuvat başkanlığındaki yönetim kuruluna seçildi ve başkan yardımcılığı görevini yürüttü.

2011-2013 yılları arasında Ünal Aysal yönetiminde de görev alan Albayrak, 2 Haziran 2015'te görevinden istifa etti.

2018-2021 YILLARINDA İKİNCİ BAŞKANDI

Abdurrahim Albayrak, 21 Ocak 2018'de gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda Mustafa Cengiz'i destekledi. Cengiz'in başkan seçilmesinin ardından Sportif AŞ Başkan Vekili oldu.

26 Mayıs 2018'de yeniden yönetime giren Albayrak, Galatasaray İkinci Başkanlığı görevine getirildi ve bu görevini 2021 yılına kadar sürdürdü.

Albayrak'ın Galatasaray yönetiminde bulunduğu 7 farklı sezonun 5'inde sarı-kırmızılı futbol takımı şampiyonluk yaşadı.

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